همزمان با آیین گشایش دفتر نمایندگی مؤسسه خیریه ملی باران مهر علوی در شهر یاسوج، ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.

اهداء ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان کهگیلویه و بویراحمد

اهداء ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، همزمان با آیین گشایش دفتر نمایندگی مؤسسه خیریه ملی باران مهر علوی در شهر یاسوج، گامی دیگر در مسیر ترویج سنت حسنه ازدواج آسان و دستگیری از خانواده‌های کم‌برخوردار برداشته شد و ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.

این اقدام خداپسندانه به همت مؤسسه خیریه ملی باران مهر علوی و با همراهی نیکوکاران و خیرین به سرانجام رسید تا با تأمین بخشی از لوازم ضروری زندگی، باری از دوش زوج‌های جوان در آستانه آغاز زندگی مشترک برداشته شود.

مدیرعامل مؤسسه خیریه ملی باران مهر علوی در حاشیه این مراسم با اشاره به جزئیات این پویای حمایتی گفت: همزمان با افتتاح دفتر این خیریه در یاسوج، ۱۱۰ سری جهیزیه میان نوعروسان نیازمند استان توزیع شد که ارزش میانگین هر سری آن بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

شهره شیرانی افزود: اقلام این جهیزیه‌ها شامل لوازم اساسی و ضروری زندگی از جمله یخچال، فرش، جاروبرقی و سرویس آشپزخانه است که با هدف تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ ازدواج آسان تهیه و تقدیم زوج‌های جوان شد.

مدیرعامل مؤسسه خیریه ملی باران مهر علوی با تأکید بر استمرار

فعالیت‌های نیکوکارانه این مجموعه تصریح کرد: این مؤسسه تاکنون موفق به تأمین و اهدای یک‌هزار و ۳۰۰ سری جهیزیه برای نوعروسان شده است. همچنین در یک سال گذشته، حدود ۱۲۰ هزار بسته معیشتی میان زنان سرپرست خانوار توزیع گردیده است.

شیرانی خاطرنشان کرد: خدمات این مؤسسه تنها به حوزه تأمین جهیزیه و معیشت محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه آموزش نیز با تهیه بسته‌های تحصیلی به یاری دانش‌آموزان نخبه و بازمانده از تحصیل شتافته است. علاوه بر این، تاکنون طرح‌های کارآفرینی و توانمندسازی برای ۶۰۰ تن از بانوان استان به اجرا درآمده است.

تأمین جهیزیه برای خانواده‌های کم‌برخوردار، افزون بر کاهش فشار‌های اقتصادی در آستانه ازدواج، جلوه‌ای روشن از همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری خیرین را به نمایش می‌گذارد. در شرایطی که گرانی لوازم ضروری زندگی به یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان تبدیل شده است، حضور فعال مؤسساتی همچون باران مهر علوی روزنه‌های امید را در دل خانواده‌ها روشن می‌سازد.