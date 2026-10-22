مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انگوت اعلام کرد: باغدارانی که پیوندک‌های گواهی شده گردو را از نهالستان‌های معتبر دریافت و به اصلاح باغات گردو اقدام می‌کنند، ۷۰ درصد هزینه تامین پیوندک‌ها به آنها پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیدحسین ساجدی روز پنجشنبه اظهار کرد: راهبرد اصلی و رایج این اداره در خصوص باغات گردوی شهرستان انگوت اصلاح باغات بومی، سرشاخه کاری درختان سالم و ترویج استفاده از پیوندک‌های گواهی شده و معتبر است.

وی افزود: این کار در بهره‌وری و افزایش میزان و کیفیت محصول موثر است و امسال پیش‌بینی می‌کنیم از هر هکتار باغ گردو در شهرستان انگوت بیش از سه تن محصول برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انگوت ادامه داد: در شهرستان انگوت بیش از ۱۵۰ هکتار باغ گردو از نوع بومی و چندلر وجود دارد و باغداران برای تولید گردو تلاش می‌کنند.

ساجدی درباره تامین آب باغ‌های این شهرستان نیز گفت: عملیات بازسازی کانال‌های آب باغ‌ها آغاز شده و در صورت تامین اعتبارات لازم نسبت به اصلاح و بازسازی همه کانال‌ها اقدام خواهد شد.