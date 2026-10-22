طرح مدون گردشگری در آبادان با بزرگترین ظرفیت یعنی همسایگی با عراق، با توجه به رایزنی با نخست وزیر این کشور در حال بررسی و پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با سفر به آبادان و شرکت در شورای اداری شهرستان با ابلاغ سلام رییس جمهور به مردم استان خوزستان به ویژه مردم آبادان گفت: ما در دولت هیچ شانی جز خدمت به مردم برای خود قایل نیستیم و شهر به شهر و روستا به روستا سفر می کنیم تا موضوعات را از نزدیک رصد کنیم.

سیدرضا صالحی‌امیری افزود: حتما تا دو هفته آینده مدیران ارشد و معاونان را به آبادان اعزام خواهیم کرد و اطلاعات را جمع آوری و جلسه‌ای را در وزارت خانه برگزار خواهیم کرد تا در سریعترین زمان ممکن مشکلات را برطرف کنیم.

وی گفت: تمرکز ما روی گردشگری زمینی خانوادگی با خودرو است، روز گذشته در جلسه دولت بحث گردشگری سلامت تصویب شد و نرم افزار آن هم آماده کار است. آبادان و خوزستان قطعا قطب گردشگری سلامت خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: ما طرح مدونی برای گردشگری آبادان داریم که بزرگترین ظرفیت آن همسایگی با عراق است، با توجه به رایزنی با نخست وزیر عراق طرح گردشگری ۱۰ میلیون نفری در سال را دادند که در حال بررسی آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه آبادان برای ما شهر ویژه‌ای است، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ جنگ وجود موزه در این شهرستان را ضروری خواند و یادآور شد: موزه ابادان به دلیل ارتقای امنیتی و انتظامی در حال مرمت است، اشیا تاریخی در واقع قابل انتقال به جای دیگری نیستند فقط برای مرمت به صورت موقت به جای دیگری در زمان محدود منتقل شده و پس از انجام کار عودت داده می شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خاطر نشان کرد: شهرداری و منطقه آزاد اروند پای کار بیایند تا موزه آبادان در سریعترین زمان ممکن به مدار خدمت رسانی باز گردد.

به گفته فرماندار ویژه آبادان، اشیای تاریخی موزه آبادان سه سال پیش از آن خارج شد و اکنون برای تکمیل طرح نیاز اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.