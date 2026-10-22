وزیر جهاد کشاورزی با اعلام کاهش ۲ میلیون تنی واردات کالا‌های اساسی، بر پایداری تولید در شرایط جنگی و رفع موانع صادراتی تأکید کرد.

تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی غذایی و مقابله با انحصار در کالا‌های اساسی

تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی غذایی و مقابله با انحصار در کالا‌های اساسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای اداری استان قزوین با تأکید بر اینکه ایران با وجود تحریم‌های شدید و جنگ‌های ترکیبی، در حوزه امنیت غذایی پیروز میدان بوده است، اعلام کرد: بیش از ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تأمین می‌شود و روند واردات کالا‌های اساسی در سال جاری با کاهش ۲ میلیون تنی همراه خواهد بود.

نوری، ضمن قدردانی از مقاومت مردم و کشاورزان در شرایط سخت اقتصادی، تأکید کرد که دولت با هدف رفع انحصار و مقابله با گرانی، اختیارات گسترده‌ای را به استان‌ها تفویض کرده است.

وی افزود: «با وجود افزایش ۳ تا ۷ برابری هزینه‌های حمل و نقل، دولت تلاش می‌کند با حفظ عزت و اقتدار، سایه جنگ را از کشور دور کند.»

رفع موانع صادرات و انحصارزدایی

وزیر در پاسخ به دغدغه‌های تشکل‌ها، از رفع مشکلاتی همچون تعهدات ارزی و چالش‌های صادرات کشمش خبر داد و گفت: «با اجازه دادن به فعالان اقتصادی برای واردات، انحصار‌ها شکسته شده و فعالیت‌ها نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته است.»

وی همچنین از رفع تداخلات اراضی و بازگشت حدود ۴۷ هزار هکتار زمین به خود کشاورزان خبر داد.

مدیریت بحران آب و انرژی

در حوزه منابع آبی، وزیر جهاد کشاورزی با اذعان به محدودیت منابع آب و ضرورت بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی، تأکید کرد که کشاورزان باید در مواجهه با کمبود آب، روش‌های مصرف بهینه را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به انرژی، بر ضرورت پایداری تأمین سوخت و برق در بخش کشاورزی، به‌ویژه در شرایط آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها، تأکید کرد.

وزیر در پایان خاطرنشان کرد: دولت با نظارت دقیق بر قیمت‌ها، با هرگونه گرانی بی‌مورد مقابله می‌کند و تلاش می‌کند با کاهش تعهدات ارزی، مسیر صادرات محصولات کشاورزی را هموارتر سازد.