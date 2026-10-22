هفتمین جشنواره انار و خرما در شهر خاوران از توابع شهرستان خفر آغاز به کار کرد.

جشنواره‌ای با طعم و رنگ انار و خرما در خاوران فارس

جشنواره‌ای با طعم و رنگ انار و خرما در خاوران فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوذر قاسمی، دبیر جشنواره انار و خرما خاوران گفت: این جشنواره در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و با ۱۱۰ غرفه در حال برگزاری است.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد غرفه‌ها به معرفی انار و خرما اختصاص یافته و مابقی به فرآورده‌های این دو محصول، صنایع دستی، محصولات باغی و خانگی و دست‌ساخته‌ها می‌پردازد.

قاسمی بیان کرد: همچنین در این جشنواره غرفه‌دارانی از استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان و بوشهر به عرضه محصولات، سوغات و هدایای خود می‌پردازند.

دبیر این جشنواره گفت: حمایت از تولیدکنندگان در راستای معرفی محصولات بومی و محلی، ایجاد فرصت‌های فروش برای باغداران، جذب سرمایه‌گذار و گردشگر، و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و کارآفرینی از جمله اهداف برپایی این جشنواره است.

شهرستان خفر با تولید سالانه ۵۱ هزار تن انار و ۲۵ هزار تن خرما، یکی از قطب‌های مهم تولید این دو محصول باغی در استان فارس به شمار می‌رود.

این جشنواره تا یکم آبان‌ماه، از ساعت ۸ تا ۲۲ میزبان عموم علاقه‌مندان است.