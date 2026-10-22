به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدی، جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی استان در آیین رونمایی از این اثر و در بین اجتماع مردم گفت: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند مردمی که از طرف خداوند متعال و پس از شهادت رهبر عزیزمان مبعوث شده‌اند به این سادگی از پای نخواهند نشست. درس‌هایی که ما در این ایام پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم یاد گرفته‌ایم آن بوده که دشمن بر پرونده اشتباهات خود یک بار دیگر نیز رقم زد.

حمیدی افزود: در این ۴۷ سال آمریکای جنایتکار شاگردان و شیاطین کوچک خود را به میدان مبارزه با نظام جمهوری اسلامی فرستاد و در تمامی این سال‌ها با شکست مفتضحانه رو‌به‌رو شد.

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: از جمله حیله‌های دشمن معرفی ملت بزرگ ایران به عنوان کشوری قحطی زده، تهدید به محاصره‌های دریایی، هوایی و زمینی، ایجاد اختلاف میان گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قبایل و گویش‌های مختلف، دادن وعده‌های ناصواب و فریب‌دهنده است.

اورنگ نارکی، مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان گچساران نیز در این اجتماع بیان کرد: هنر بخشی از پیکره فرهنگی جامعه است، صدای احساس و یادآور خاطره‌ها و آفریننده لحظه‌هایی‌است که می‌تواند دل‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کند، ما هنرمندان بر این باوریم که شعر، موسیقی، نمایش و دیگر جلوه‌های هنر می‌تواند به جای ایجاد فاصله، پلی میان انسان‌ها باشند. ما هنرمندان خود را جدا از مردم و دیگر اقشار جامعه نمی‌دانیم پس بیعت هنرمندان در امتداد بعثت مردم است.

اورنگ نارکی افزود: در روز‌های که استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد، هر ایرانی در برابر وطن خود مسئولیتی دارد و هنرمند نیز از این مسئولیت مستثنی نیست. وظیفه هنرمند تنها آفرینش اثر هنری نیست، هنر می‌تواند حافظ هویت ملی، روایت گر حقیقت، تقویت کننده همبستگی و زبان در روز‌های دشوار باشد.

وی ادامه داد: به نمایندگی از جامعه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام می‌کنم که تا آخرین نفس در کنار سایر اقشار جامعه برای حفظ و آبادانی ایران اسلامی تلاش می‌کنیم. چرا که دفاع از وطن تنها در میدان نبرد معنا نمی‌یابد، گاهی دفاع از وطن حفظ فرهنگ و تاریخ است، گاهی ساختن و آباد کردن است، گاهی ایستادن در برابر ظلم و گاهی آفرینش هنری است که به یک ملت یادآوری می‌کند هنوز می‌توان به آینده امیدوار بود. ما باور داریم در روز‌های سخت اختلاف‌ها نباید ما را از اصل ایران غافل کند.

مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان گچساران گفت: ما هنرمندان ایران را در قاب نقاشی، در کلام شعر، در صحنه تئاتر، در قاب سینما و در هر اثر هنری که روایتگر این سرزمین باشد پاس خواهیم داشت چرا که وطن میراثی نیست که از ما آغاز شده باشد و با ما پایان یابد.

در پایان این برنامه، مراسم داربران گلیم فرش طرح حماسه استان برنو‌های استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

طراح گلیم احمد وجدان نژاد و بافنده آن، خانم اعلایی از بافندگان مطرح استان بوده‌اند. این اثر در مدت دوماه با هدف ثبت حماسه مردمی عشایر و روستاییان استان کهگیلویه و بویراحمد بافته شده و حماسه‌ای که توسط مردم این استان در مقابل دشمن و بزرگترین تجهیزات آنها با اسلحه‌های شخصی خود خلق شد را نشان می‌دهد.