به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پیام رئیس جمهور در پیامی به‌مناسبت رویداد ملی «ایران جان» پیامی صادر کرد.

در بخشی از این پیام آمده است:

ایران، خانه مشترک همه ماست؛ سرزمینی که شکوه و ماندگاری آن، افزون بر تاریخ و تمدن دیرپا و گستره زیبایی‌های طبیعی‌اش در زبان‌ها، آیین‌ها و سنت‌های مردمانی ریشه دارد که در درازنای قرون و اعصار، در کنار یکدیگر زیسته‌اند و با تلاش، اندیشه و خلاقیت خود، فرهنگ و هویت فرهمند ایرانی را شکل داده و غنا بخشیده‌اند.

ایران، با همه رنگارنگی و گوناگونی‌اش؛ یک پیکر، یک سرشت و یک سرنوشت است و این تنوع، نه مایه فاصله، بلکه سرچشمه غنای فرهنگی و از سرمایه‌های ارزشمند همبستگی ملی ماست.

لازم می‌دانم از دست‌اندرکاران این برنامه ارزشمند؛ به‌ویژه وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان صداوسیما و همه عوامل تولید، هنرمندان، کارشناسان، نویسندگان و فعالانی که برای معرفی شایسته مناطق مختلف ایران تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنم.

گفتنی است؛ رویداد ملی ایران جان هرماه در یکی از استان‌های کشور برگزار می‌شود و به معرفی ظرفیت ها، اقدامات انجام گرفته و پیگیری مطالبات مردم در شبکه استانی و شبکه‌های ملی می‌پردازد که سال گذشته اولین دوره آن در ایلام برگزار شد و اکنون نیز در استان مرکزی در حال برگزاری است.