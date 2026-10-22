فرمانده انتظامی شهرستان رشت از شناسایی و دستگیری ۴۳۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر، قاچاقچیان و معتادان متجاهر و کشف بیش از ۱۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی، ۱۵۸ خرده‌فروش، ۶ قاچاقچی مواد مخدر و ۳۳۰ معتاد متجاهر را مهر ماه در شهرستان رشت شناسایی و دستگیر کردند.

وی از کشف ۱۸ کیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر و هزار و ۷۳ عدد قرص روان‌گردان و متادون در این مدت خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.