به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کامران اسلام‌لو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: عملیات ساخت‌وساز خارج از محدوده طرح هادی در یکی از روستا‌های منطقه حفاظت‌شده مله‌گاله، با اخذ دستور مقام قضایی و پیگیری محیط‌بانان متوقف شد.

وی افزود: تخلف پس از شناسایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دستور مقام قضایی متوقف و موضوع برای طی مراحل قانونی صورت‌جلسه شد.

اسلام‌لو با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، هشدار داد: با هرگونه ساخت‌وساز خارج از محدوده طرح هادی روستا‌ها و در اراضی مناطق حفاظت‌شده، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز گفت: حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، مستلزم رعایت ضوابط قانونی ساخت‌وساز و همکاری مردم در پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز زیستگاه‌های طبیعی است.

منطقه حفاظت شده ماله گاله در غرب استان فارس و در شرق منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان قرار دارد؛ این منطقه به لحاظ غنای پوشش گیاهی و جنگلی به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلی تحت مدیریت قرار گرفته و گونه‌های غالب آن بلوط و بنه است.