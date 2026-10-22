در پایان چهارمین روز بازی‌های آسیایی، کاروان ایران با یک پله صعود نسبت به روز قبل در رده ششم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز بازی‌های پارااسیایی در حالی امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) آغاز شد که کاروان ورزش کشورمان با ۵۸ مدال شامل ۱۴ طلا، ۱۸ نقره و ۲۶ برنز در رده هفتم جدول توزیع مدالی ایستاده بود، اما در پایان این روز از بازی‌ها یک پله ارتقا پیدا کرد.

در این روز از بازی‌ها ۴ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۶ برنز به سبدمدالی ایران اضافه شد. بدین ترتیب مجموع مدال‌های کاروان کشورمان به ۸۰ مدال شامل ۱۹ طلا، ۲۹ نقره و ۳۲ برنز رسید.

با این تعداد مدال، کاروان ایران در جایگاه ششم جدول توزیع مدالی قرار گرفت. وضعیت کاروان ایران در این جدول اینگونه است: