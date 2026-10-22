در مراسمی باشکوه و سرشار از معنویت در شهر بوکان، از حافظان و فعالان قرآن کریم که پاسداران کلام وحی و مروجان فرهنگ اسلامی هستند، تجلیل شد. این مراسم با حضور مقامات رسمی و اساتید قرآن، به پاس تلاش‌های بی‌دریغ این عزیزان در ترویج آموزه‌های الهی برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در محفلی که با عطر آیات قرآن و طنین تلاوت‌های دل‌نشین آراسته شده بود، از خادمانی که سال‌هاست همنفس و همنشین کلام وحی الهی هستند، قدردانی شد. این مراسم تنها یک تجلیل ساده نبود، بلکه پاسداشتی بود از عشق‌هایی که در پرتو کلام خدا، روحی آسمانی یافته‌اند.

در بخشی از این مراسم، حافظان قرآن و والدین آنها در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از تأثیر عمیق قرآن بر آرامش روحی و تربیت نسل جدید سخن گفتند.

ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، با اشاره به جایگاه والای حافظان، با استناد به آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد که خداوند در روز قیامت برای والدینی که فرزندانشان را با قرآن تربیت می‌کنند، پاداش‌های بی‌نظیری در نظر گرفته است.

خشایار صنعتی، فرماندار بوکان هم در سخنان خود خاطرنشان کرد که جامعه‌ای که با قرآن پیوند داشته باشد، آینده‌ای روشن دارد و این نسل، مورد عنایت و توجه الهی است.

این مراسم با اجرای برنامه‌های مذهبی از جمله دف‌نوازی، تواشیح و برگزاری میزگرد توسط اساتید برجسته قرآن کریم رنگ و بوی معنوی بیشتری یافت. برگزاری چنین آیین‌هایی، فراتر از یک مراسم، گامی است در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و انتقال اصالت کلام وحی به نسل‌های آینده.