مراسم تجلیل از ۴۲ نفر از برترینهای کنکور شهرستان گچساران، با حضور خانوادهها در تالار اجتماعات آزادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسم تجلیل از ۴۲ نفر از برترینهای کنکور شهرستان گچساران، برگزیدگان از تلاشها، سختیها و تجربههای دوران آمادگی برای آزمون سراسری گفتند و هدفهای خود را برای ادامه تحصیل و آینده شغلی تشریح کردند.
این دانشآموزان همچنین با بیان تجربههای خود، توصیههایی برای داوطلبان پشتکنکوری داشتند و بر تلاش مستمر، برنامهریزی و امیدواری برای رسیدن به اهداف تأکید کردند.
امسال حدود ۳ هزار داوطلب از شهرستان گچساران در آزمون سراسری کنکور شرکت کردند.