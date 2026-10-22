به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در مراسم تجلیل از ۴۲ نفر از برترین‌های کنکور شهرستان گچساران، برگزیدگان از تلاش‌ها، سختی‌ها و تجربه‌های دوران آمادگی برای آزمون سراسری گفتند و هدف‌های خود را برای ادامه تحصیل و آینده شغلی تشریح کردند.

این دانش‌آموزان همچنین با بیان تجربه‌های خود، توصیه‌هایی برای داوطلبان پشت‌کنکوری داشتند و بر تلاش مستمر، برنامه‌ریزی و امیدواری برای رسیدن به اهداف تأکید کردند.