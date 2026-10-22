به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، یادواره شهدای سلامت سقز در چارچوب کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان برگزار شد.

در این مراسم از خانواده‌های شهدا تجلیل و بر تداوم راه ایثار و خدمت تأکید شد.

نمایشگاه خوشنویسی «عشق تحریر» با ۳۳ اثر از استاد جعفر عباسی، در گالری فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برپا شد.

این نمایشگاه به مدت دو روز، صبح و عصر، میزبان علاقه‌مندان است.

ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری کردستان هم‌زمان با روز کارشناس، فردا افتتاح می‌شود.

این ساختمان چهارطبقه با زیربنای ۷۵۰ مترمربع، برای خدمات‌رسانی به ۶۰۰ کارشناس استان اختصاص یافته است

زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس، اشتغال پایدار و مدیریت یکپارچه را راهکار ماندگاری جمعیت در روستا‌ها دانست و بر تقویت معاونت توسعه روستایی تأکید کرد.

با ابلاغ آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برای کارکنان دارای امکان فعالیت غیرحضوری، حداقل دو روز دورکاری در هفته در نظر بگیرند

تکمیل طرح انتقال آب سد قوچم به قروه، به ۳ همت اعتبار برای خط انتقال و ۴ همت برای احداث تصفیه‌خانه نیاز دارد.

شیخی‌زاده، نماینده قروه و دهگلان، بر تأمین اعتبارات ملی برای تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.

پلیس راهور کردستان از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵ هزار خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف کرده است.