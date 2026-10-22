به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، نیز با اشاره به برنامه بهره‌برداری از ۹۲۱ واحد مسکونی تا پایان سال گفت: با توجه به اینکه این تعداد سهمیه استان برای بهره‌برداری تا پایان سال است، روند آماده‌سازی و تحویل واحدها فشرده‌تر شده و تکمیل زیرساخت‌ها از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان ضرورت دارد.

پارسایی ادامه داد: عملیات اجرایی در سایت‌های مختلف آغاز شده، اما در برخی پروژه‌ها عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد و زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و گاز هنوز به‌طور کامل تکمیل نشده‌اند. با این حال، پیشرفت اجرای زیرساخت‌ها در بیشتر سایت‌ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و لازم است دستگاه‌های مربوطه شبکه‌های انتقال و خدمات خود را هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسانند.

وی با اشاره به تعهدات مالی در بخش زیرساخت‌ها تصریح کرد: هزینه‌های مربوط به آب و فاضلاب به‌طور کامل و حتی بیش از میزان کارکرد پرداخت شده است. در بخش برق نیز صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده تاکنون پرداخت شده‌اند. در حوزه گاز نیز، با توجه به اینکه این موضوع در تفاهم‌نامه اولیه پیش‌بینی نشده بود، پیگیری‌های لازم برای اجرای زیرساخت‌ها در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه به مشکلات تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های جدید تسهیلاتی در سطح استان و کشور، همچنان برخی متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکلاتی مواجه هستند و وضعیت قراردادهای متمم برای تعدادی از پروژه‌ها مشخص نشده است.

وی افزود: در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آن‌ها به بیش از ۶۵ درصد رسیده است، ضرورت دارد بانک‌های عامل برای انعقاد قراردادهای متمم اقدام کنند. با این حال، در برخی موارد، به‌ویژه در ارتباط با بانک مسکن، محدودیت‌های ناشی از بخشنامه‌های داخلی و نحوه محاسبه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، روند انعقاد قراردادها را با مشکل مواجه کرده است.

پارسایی خاطرنشان کرد: تعداد طرح هایی که به این مرحله از پیشرفت رسیده‌اند، محدود است و انتظار می‌رود بانک‌های عامل با تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای متمم، زمینه ادامه روند اجرایی پروژه‌ها و تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی به متقاضیان را فراهم کنند.

معاون عمرانی استاندار هم با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های طرح های مسکن اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای افتتاح حدود ۹۰۰ واحد مسکونی، لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع مشکلات سایت‌ها اقدام کنند.

عیسی شهامت افزود: در جلسات آینده، هیچ سایتی نباید بدون پاسخ مشخص درباره مشکلات و موانع موجود مطرح شود و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند تا هفته آینده برای رفع مشکلات اقدام کنند.