استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور، از احتمال تشکیل پرونده ترک فعل برای مدیران بانکی کم‌کار در دادسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،، یدالله رحمانی استاندار در جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان، با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه و نیم از این سفر اظهار کرد: عملکرد برخی بانک‌ها در اجرای تعهدات و جذب اعتبارات قابل قبول نیست و انتظار می‌رود مدیران مربوطه با جدیت بیشتری برای عملیاتی‌کردن مصوبات اقدام کنند.

رحمانی با قدردانی از عملکرد بانک‌های کشاورزی، ملت و سپه در جذب منابع افزود: این بانک‌ها در زمینه جذب اعتبارات عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما از عملکرد برخی دیگر از بانک‌ها به‌شدت گله‌مند هستیم و وضعیت موجود نیازمند پیگیری جدی است.

هشدار به مدیران بانکی درباره اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اعتبارات مصوب و ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: با توجه به فرصت‌های شغلی پیش‌بینی‌شده در قالب این طرح‌ها، ضروری است روند بررسی پرونده‌ها و انعقاد قرارداد‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا منابع اختصاص‌یافته در زمان مقرر به مرحله اجرا برسد.

رحمانی با انتقاد از عملکرد شعب استانی برخی بانک‌ها بیان کرد: عملکرد بانک‌های تجارت، صادرات و ملی در سطح ستادی مطلوب ارزیابی می‌شود، اما عملکرد آنها در استان رضایت‌بخش نیست و نباید اجازه داد فرصت‌های پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال به دلیل تأخیر در اجرای تعهدات بانکی از دست برود.

وی ادامه داد: مدیران بانک‌های مربوطه باید روز شنبه برای پیگیری موضوع به تهران مراجعه کنند و تا زمانی که اقدامات لازم برای عملیاتی‌شدن مصوبات انجام نشده است، موضوع را رها نکنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد: در صورت تداوم کم‌کاری و انجام‌نشدن وظایف قانونی، موضوع ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری و پرونده آنها در دادسرا تشکیل خواهد شد.

تشریح عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

رحمانی در ادامه با تشریح بخشی از آمار عملکرد بانک‌ها و مؤسسات عامل گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، بانک گردشگری از مجموع ۷۸۹ میلیارد تومان طرح معرفی‌شده، تنها دو طرح به ارزش ۱۳ میلیارد تومان را بررسی کرده و عملکرد این بانک در بخش مورد ارزیابی صفر اعلام شده است.

وی درباره عملکرد پست‌بانک نیز اظهار کرد: در گزارش این بانک، ۱۰ طرح به ارزش ۱۰۹ میلیارد تومان به دلیل مراجعه‌نکردن متقاضیان تعیین تکلیف نشده و پنج طرح به ارزش ۶۸ میلیارد تومان نیز رد شده است. با احتساب پروژه‌های آماده انعقاد قرارداد و سایر طرح‌های ارائه‌شده، عملکرد این بانک حدود ۳۰ درصد گزارش شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: دو پروژه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان به این صندوق معرفی شده و طرح‌های آماده بررسی نیز هشت میلیارد تومان ارزش دارند، اما عملکرد صندوق در بخش انعقاد قرارداد‌ها صفر اعلام شده است.

عملکرد بانک صادرات زیر ذره‌بین استانداری

رحمانی با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره بانک صادرات گفت: ۴۷ طرح به ارزش یک‌هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان در بخش عدم مراجعه ثبت شده و ۱۹ طرح به ارزش ۲۴۴ میلیارد تومان نیز رد شده است.

وی افزود: از مجموع ۵۵ پروژه ثبت‌شده، ۵۳ مورد رد یا جایگزین شده‌اند. همچنین ارزش طرح‌های آماده بررسی ۱۵۷ میلیارد تومان اعلام شده، اما در بخش قرارداد‌های آماده، موردی ثبت نشده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تنها سه پروژه به ارزش شش میلیارد تومان از طرح‌های مربوط به بانک صادرات به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است؛ آماری که ضرورت بررسی دقیق موانع و پیگیری جدی تعهدات این بانک را نشان می‌دهد.

رحمانی با تأکید بر لزوم پایش مستمر عملکرد بانک‌ها خاطرنشان کرد: آمار طرح‌های معرفی‌شده، در دست بررسی، ردشده و آماده انعقاد قرارداد باید به‌صورت دقیق رصد شود تا موانع موجود شناسایی و برطرف شوند.