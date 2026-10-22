کتاب نینوای نیمروز حاصل سال‌ها پژوهش، گردآوری و ثبت آیین‌ها، نوحه‌ها، مجالس تعزیه و روایت‌های کهن عاشورایی مردم سیستان است که با هدف حفظ و احیای بخشی از میراث فرهنگی و حافظه شفاهی این منطقه تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالفضل مفتح‌پور، نویسنده کتاب نینوای نیمروز گفت: این کتاب پنجمین دفتر از مجموعه پژوهش‌های من است که حاصل چندین سال مطالعه، گردآوری، تحقیق و تلاش برای ثبت و احیای بخشی از میراث عاشورایی و آیین‌های کهن مردم سیستان است. این دفتر طی سالیان متمادی تکمیل و سامان‌دهی شد تا اثری جامع‌تر و مستندتر در زمینه فرهنگ عاشورایی سیستان به مخاطبان ارائه شود.