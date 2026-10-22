رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور کاهش بروکراسی اداری و رفع موانع تولید را از الزامات توسعه فعالیت‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سفر به یزد با تأکید بر نقش این سازمان در تسهیل فرآیند‌های اجرایی بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری و رفع موانع تولید را از الزامات توسعه فعالیت‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری دانست.

علی محمدی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد مجوز‌های بخش کشاورزی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر می‌شود، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تسهیل فرآیند‌های اداری تأکید کرد.

وی همچنین از بازنگری دستورالعمل‌های صدور مجوز‌های گلخانه‌ای خبر داد و افزود: این اقدام با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های بهره‌برداران، متناسب‌سازی ضوابط با شرایط روز بخش کشاورزی و فراهم‌کردن زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی انجام می‌شود.