بازار سهام چین در ادامه روند نزولی هفته‌های اخیر، بار دیگر با افت قابل توجهی مواجه شد؛ به‌طوری‌که ارزش بازار سهام این کشور تنها در یک روز حدود هزار میلیارد یوان کاهش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ (CSI ۳۰۰) که عملکرد سهام شرکت‌های بزرگ و مهم بورس‌های شانگهای و شنژن را دنبال می‌کند، در معاملات روز گذشته با کاهش ۰.۹۷ درصدی به ۴۱۱۱.۹۳ واحد رسید. هم‌زمان، تداوم افت شاخص‌های اصلی نشان می‌دهد اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سهام چین با چالش مواجه شده است.

گزارش‌های بازار در روز پنجشنبه نیز از ادامه فشار فروش حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ در معاملات روز پنجشنبه تا ۱.۶ درصد کاهش یافت و مجموع افت آن دردوماه گذشته به حدود ۲۰ درصد رسید؛ سطحی که از نظر فنی، ورود بازار به محدوده نزولی یا «بازار خرسی» را مطرح می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل این روند، کاهش امید سرمایه‌گذاران به اجرای بسته‌های حمایتی گسترده‌تر از سوی دولت چین است. اگرچه پکن اقداماتی برای حمایت از اقتصاد و بازار سرمایه در نظر گرفته، بخشی از فعالان بازار معتقدند این اقدامات هنوز برای تغییر پایدار فضای سرمایه‌گذاری کافی نیست.

عامل دیگر، تداوم ضعف تقاضای داخلی و احتیاط مصرف‌کنندگان است. نگرانی درباره سرعت احیای مصرف و وضعیت سودآوری شرکت‌ها، در کنار انتشار گزارش‌های مالی ناامیدکننده از برخی بنگاه‌های بزرگ، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید سهام را کاهش داده است.

در کنار این عوامل، موج فروش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و صنعت نیمه‌رسانا‌ها نیز بر بازار چین فشار وارد کرده است. نگرانی درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های فناوری، نوسان بازار‌های جهانی و تردید‌ها درباره تداوم رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران از سهام پرریسک خارج شوند. این روند به دیگر بخش‌های بازار نیز سرایت کرده است.

در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در واکنش به تشدید نوسانات، بر ضرورت حفظ ثبات بازار سرمایه تأکید کرده است. وو چینگ، رئیس این نهاد، اعلام کرد: تقویت نظارت بر ریسک‌های داخلی و خارجی، بهبود ارزیابی مخاطرات بازار و توسعه ابزار‌های سیاستی برای مقابله با نوسانات در دستور کار قرار دارد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند بازگشت پایدار بورس چین به بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران، تقویت تقاضای داخلی، افزایش سودآوری شرکت‌ها و اثربخشی اقدامات حمایتی دولت بستگی دارد. در شرایط کنونی، افت بازار سهام بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا سیاست‌های حمایتی پکن می‌تواند نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را برطرف کند یا فشار فروش در بازار‌های چین ادامه خواهد یافت.