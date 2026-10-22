به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه در یکی از میادین اصلی پایتخت با حضور کارشناسان نظامی برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در رقابتی جذاب، اصول آمادگی دفاعی و استفاده صحیح از سلاح را تمرین می‌کنند و با مفاهیم ایمنی، دقت و سرعت عمل آشنا می‌شوند و در پایان نیز به برترین‌ها جوایزی اهدا می‌شود.

این مسابقه به تهیه‌کنندگی «امیر عرب اسدی»، به‌گونه‌ای طراحی شده که در کمتر از ۷ دقیقه، شرکت‌کنندگان را در چالش‌های فشرده‌ای از جمله هدف‌گیری، مدیریت مهمات و عکس‌العمل سریع قرار می‌دهد.

برنامه «کف میدون» تولید گروه تهران و شهروندی، با هدف ترویج فرهنگ دفاع شخصی و افزایش تاب‌آوری شهروندی، روز‌های زوج از شبکه تهران پخش می‌شود.