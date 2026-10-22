بانک بارکلیز اعلام کرد: در پی به‌کارگیری هوش مصنوعی به منظور کاهش هزینه و سرعت انجام کار، تا پایان سال پنج هزار شغل را حذف می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این بانک انگلیسی اعلام کرد با حذف این کارکنان حدود پنج درصد از نیروی کارحدود ۹۳ هزار نفری این بانک حذف خواهد شد.

"سی‌اس ونکاتاکریشنان" (CS Venkatakrishnan)، مدیرعامل این بانک گفت: این تصمیم " نتیجه سرمایه‌گذاری‌هایی است که در چندین سال در حوزه فناوری انجام داده‌ایم و همچنان به انجام آنها ادامه می‌دهیم".

این روند شامل به‌کارگیری هوش مصنوعی برای افزایش کارایی برخی فرآیند‌های کاری است که منجر به کاهش نیاز بانک به برخی نقش‌های شغلی، از جمله توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، شده است. بارکلیز به پایان یک راهبرد سه‌ساله برای بهبود عملکرد نزدیک می‌شود؛ راهبردی که شامل کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و تقویت قابلیت‌های فناوری بوده است.

در سه‌ماهه سوم، این شرکت حدود دویست میلیون پوند "اقدامات مربوط به هزینه‌های ساختاری" انجام داد که بخشی از مجموع ششصد میلیون پوند صرفه‌جویی صورت‌گرفته در طول سال محسوب می‌شود.

بخش عمده‌ای از این کاهش هزینه‌ها مربوط به بخش بانکداری خرد در بریتانیا بوده، اما بخشی از آن نیز در بخش بانکداری سرمایه‌گذاری اعمال شده است.

بارکلیز اعلام کرد که برای سه ماه پایانی سال، برنامه‌ریزی‌هایی برای حدود سیصد میلیون پوند صرفه‌جویی دیگر انجام داده است. این گروه بانکی برای دوره سه‌ماهه منتهی به پایان سپتامبر، سود پیش از مالیاتی معادل ۲.۳ میلیارد پوند گزارش کرد که ۱۲ درصد بیش‌تر از مدت مشابه در سال گذشته بود. "