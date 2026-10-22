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مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از آغاز خدماتدهی ۴۰ پزشک متخصص برای ویزیت رایگان بیماران در مناطق روستایی بخش ماژان شهرستان خوسف به مدت سه روز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اعزام گروههای جهادی متخصص به روستاهای محروم استان در پایان هفتهها گفت: بیش از ۴۰ نفر از پزشکان متخصص در حوزههای تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، مشاوره و امور زنان، به مدت سه روز در نقاط مختلف بخش ماژان مستقر شدهاند تا خدمات تخصصی خود را به اهالی این مناطق ارائه دهند.
هنری افزود: پیشبینی میشود در این سه روز، ۷۰۰ نفر از اهالی روستاهای این بخش، پذیرش و از خدمات درمانی و مشاورهای بهرهمند شوند.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی تأکید کرد: با توجه به هزینههای سنگین در حوزههای درمانی و دندانپزشکی، هدف اصلی ما تجهیز گروههای جهادی متخصص است تا با ارائه خدمات مؤثر و باکیفیت، بار مالی سنگینی را از دوش مردم در مناطق محروم برداریم.
به گفته وی؛ علاوه بر این، بخشی از برنامههای این گروه، به فعالیتهای فرهنگی برای کودکان اختصاص یافته است.