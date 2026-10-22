به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اعزام گروه‌های جهادی متخصص به روستا‌های محروم استان در پایان هفته‌ها گفت: بیش از ۴۰ نفر از پزشکان متخصص در حوزه‌های تخصصی پزشکی، دندان‌پزشکی، مامایی، مشاوره و امور زنان، به مدت سه روز در نقاط مختلف بخش ماژان مستقر شده‌اند تا خدمات تخصصی خود را به اهالی این مناطق ارائه دهند.

هنری افزود: پیش‌بینی می‌شود در این سه روز، ۷۰۰ نفر از اهالی روستا‌های این بخش، پذیرش و از خدمات درمانی و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی تأکید کرد: با توجه به هزینه‌های سنگین در حوزه‌های درمانی و دندان‌پزشکی، هدف اصلی ما تجهیز گروه‌های جهادی متخصص است تا با ارائه خدمات مؤثر و باکیفیت، بار مالی سنگینی را از دوش مردم در مناطق محروم برداریم.

به گفته وی؛ علاوه بر این، بخشی از برنامه‌های این گروه، به فعالیت‌های فرهنگی برای کودکان اختصاص یافته است.