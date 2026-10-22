در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد؛
تأکید بر ترویج فرهنگ نماز در مدارس قم با مشارکت دانشآموزان
در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم، راهکارهای تقویت فرهنگ اقامه نماز در مدارس و ترغیب دانشآموزان به مشارکت در ترویج این فریضه الهی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشآموزان برای ترویج فرهنگ نماز گفت: باید زمینه مشارکت فعال دانشآموزان در برنامههای مرتبط با نماز فراهم شود تا این فریضه الهی با همراهی و انگیزه خود آنان در مدارس گسترش یابد.
وی افزود: توجه به نماز در مدارس میتواند در تقویت باورهای دینی، ارتقای ارزشهای اخلاقی و تربیت نسل متعهد نقش مؤثری داشته باشد.
در این جلسه همچنین درباره مساعدت برای تعویض فرشهای سجادهای فرسوده مدارس و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای اقامه نماز جماعت دانشآموزان بحث و تبادل نظر شد.