در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد؛

تأکید بر ترویج فرهنگ نماز در مدارس قم با مشارکت دانش‌آموزان

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم، راهکار‌های تقویت فرهنگ اقامه نماز در مدارس و ترغیب دانش‌آموزان به مشارکت در ترویج این فریضه الهی بررسی شد.