برای مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق و خروج فرآورده‌های نفتی از شبکه رسمی و همچنین تسهیل روند سوخت‌گیری شهروندان، طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت از فردا در استان آذربایجان غربی اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، جلوگیری از خروج بنزین از شبکه رسمی توزیع و کاهش صف‌های طولانی انتظار در جایگاه‌های سوخت، طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت از فردا جمعه در سطح استان آذربایجان غربی وارد فاز اجرایی می‌شود.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر این طرح و نحوه تأثیر آن بر روند توزیع سوخت در استان، گفتگویی با جناب آقای حاجی‌زاده، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب ترتیب داده‌ایم.