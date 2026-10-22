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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عباسعلی ابراهیمی گفت: حادثه آتش سوزی خوابگاه دخترانه یاسوج بر اثر سرریز شدن غذا و شعله‌ور شدن آتش در یکی از آشپزخانه‌های خوابگاه و در ادامه، آسیب به شلنگ گاز رخ داد که با اقدام سریع دانشجویان ساکن و مسئولان خوابگاه و قطع جریان ورودی گاز، آتش با همکاری نیرو‌های آتش‌نشانی مهار شد.

وی ادامه داد: مسئولان دانشگاه در محل حادثه حاضر شدند و ضمن پیگیری روند رسیدگی، با آتش‌نشانی و مرکز فوریت‌های امدادی تماس گرفتند. نیرو‌های امدادی نیز با حضور در محل، در عملیات مهار آتش مشارکت کردند و وضعیت ایمنی محیط را مورد بررسی قرار دادند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اینکه این حادثه مصدوم نداشت، بیان کرد: خسارت وارده جزئی و محدود به آشپزخانه بود.