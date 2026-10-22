وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: من به عنوان وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که در‌های دانشگاه‌های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر علوم از دختران کشور آذربایجان برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران دعوت کرد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: من به عنوان وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که در‌های دانشگاه‌های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است.

دکتر سیمایی وزیر علوم با انتشار ویدیویی اعلام کرد: من به عنوان وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که در‌های دانشگاه‌های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است.

ما می‌توانیم میزبان خوبی باشیم برای دختران ایمانی پیامبر اکرم که به خاطر استفاده از حق تحصیل مجبورند حجاب شرعی خودشان را ترک بکنند.