تصویب ۳۰ طرح در شورای برنامه ریزی لرستان
استاندار لرستان با اشاره به تصویب ۳۰ طرح در شورای برنامهریزی استان گفت: ارزش طرحهای مصوب ۸۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: در این جلسه ۳۰ طرح به تصویب رسید و سه طرح نیز از دستور کار خارج شد.
وی افزود: ارزش مجموع طرحهای مصوب ۸۰۰ میلیارد تومان است و با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، برای ۱۳۸ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی اظهار کرد: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در وزارتخانهها وجود دارد که مدیران دستگاههای اجرایی باید با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، سهم استان را از این منابع جذب کنند.
شاهرخی با تأکید بر اینکه اعتبارات نقش تعیینکنندهای در پیشبرد طرحهای عمرانی دارند،افزود: برخی دستگاههای اجرایی در جذب تسهیلات ماده ۵۶ عملکرد خوبی داشتهاند؛ بهطوریکه برای گاوداری دورود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار اخذ شده و شرکت آب و فاضلاب نیز بیش از ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از ظرفیت این ماده قانونی استفاده کرده است، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب منطقهای نیز در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند.
استاندار لرستان با انتقاد از بیتوجهی برخی دستگاهها به ظرفیتهای قانونی تأمین مالی تصریح کرد:برخی دستگاهها همچنان با ظرفیتهای ماده ۵۶ بیگانهاند، درحالیکه مدیران باید با برنامهریزی و پیگیری جدی، منابع موردنیاز اجرای طرحهای استان را تأمین کنند.
شاهرخی با اشاره به ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت گفت: مولدسازی یکی دیگر از ابزارهای مهم تأمین مالی طرح هاست که باید با جدیت از سوی دستگاههای اجرایی دنبال شود،در این زمینه، مجوزهایی به ارزش حدود ۸ هزار میلیارد تومان اخذ کردهایم تا از اموال و داراییهای دولت برای اجرای طرح ها استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف طرحهای عمرانی ادامه داد: طرح ها باید فعال بمانند و روند اجرای آنها با تأمین منابع مالی موردنیاز شتاب بگیرد؛ ازاینرو، مدیران باید همه ظرفیتهای قانونی و اعتباری را برای پیشبرد طرحها به کار گیرند.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به ظرفیت املاک و اراضی دولتی برای تأمین منابع مالی طرح ها بیان کرد: ملک میدان آزادی خرمآباد ظرفیت ارزشمندی بود که منابع قابلتوجهی برای اجرای کمربند غربی و احداث مدارس شهر فراهم کرد.
شاهرخی با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی میتواند به خلق ثروت و افزایش ارزش داراییها منجر شود، افزود: برخی زمینهای واقع در حاشیه کمربندیها و طرحهای عمرانی، با اجرای این طرح ها ارزش قابلتوجهی پیدا کردهاند و این ظرفیت باید بهدرستی شناسایی و مدیریت شود.