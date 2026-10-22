به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: در این جلسه ۳۰ طرح به تصویب رسید و سه طرح نیز از دستور کار خارج شد.

وی افزود: ارزش مجموع طرح‌های مصوب ۸۰۰ میلیارد تومان است و با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، برای ۱۳۸ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی اظهار کرد: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در وزارتخانه‌ها وجود دارد که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، سهم استان را از این منابع جذب کنند.

شاهرخی با تأکید بر اینکه اعتبارات نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد طرح‌های عمرانی دارند،افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی در جذب تسهیلات ماده ۵۶ عملکرد خوبی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که برای گاوداری دورود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار اخذ شده و شرکت آب و فاضلاب نیز بیش از ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از ظرفیت این ماده قانونی استفاده کرده است، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب منطقه‌ای نیز در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند.