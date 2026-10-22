تداوم حضور مردم ایران در میادین شهر‌ها طی ۲۳۵ شب گذشته، به عنوان نمادی از شکست برنامه‌های دشمن برای تضعیف انقلاب اسلامی و تجلی ایمان و روحیه عاشورایی ملت در برابر تهدید‌ها ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور مستمر و گسترده ملت ایران در میادین شهر‌ها در طی ۲۳۵ شب، روایتی از شکست توطئه‌هایی است که با هدف از پا درآوردن انقلاب اسلامی در مدت زمان کوتاهی طراحی شده بود.

این پایداری ملی نشان داد که تکیه بر ایمان و الگوبرداری از روحیه عاشورایی، ملت ایران را در برابر فشار‌ها استوار ساخته است. تحلیلگران بر این باورند که این ایستادگی در برابر تهدیدات نظامی و تحریم‌های اقتصادی، نتیجه‌ای جز برافراشته ماندن پرچم مقاومت و ناکامی دشمنان در پیشبرد اهدافشان نداشته است.

این حضور گسترده، پیام روشنی را به دنیا ارسال کرد که اراده ملت ایران در برابر هرگونه فشار خارجی، استوارتر از پیش خواهد بود.