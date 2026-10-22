دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در نشست هم‌اندیشی با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، ضمن تأکید بر اهمیت گفت‌و‌گو با جامعه دانشگاهی و نخبگان، پاسخگویی، شنیدن نقد‌ها و دریافت دیدگاه‌های کارشناسی را از الزامات ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی دانست.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کامران میرحاجی در نشست هم اندیشی با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز اظهار کرد: ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با دانشگاه و استفاده از ظرفیت فکری و مطالبه‌گرانه دانشجویان، می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر مسائل، پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به رویکرد‌های تحولی قوه قضاییه در زمینه تعامل با نخبگان، منتقدان و صاحب‌نظران افزود: دستگاه قضایی خود را بی‌نیاز از نقد و نگاه بیرونی نمی‌داند و گفت‌و‌گو با نخبگان دانشگاهی می‌تواند بخشی از فاصله میان مسائل جامعه و تصمیم‌گیری‌ها را کاهش دهد.

دادستان مرکز فارس، صیانت از حقوق عامه را از مهم‌ترین وظایف دادستانی عنوان کرد و گفت: حفاظت از اموال و انفال عمومی، مقابله با تضییع حقوق مردم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و پیگیری ترک فعل‌هایی که زمینه‌ساز وقوع جرم یا وارد شدن آسیب به حقوق عمومی می‌شوند، از جمله موضوعاتی است که با جدیت در دستور کار دادستانی قرار دارد.

میرحاجی همچنین پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال جامعه دانست و اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیش از آنکه به پرونده قضایی تبدیل شوند، قابل شناسایی و پیشگیری هستند و در این مسیر، دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی می‌توانند با ارائه تحلیل‌های علمی و مطالبه‌گری مسئولانه، نقش مؤثری ایفا کنند.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و مسئولان بسیج دانشگاه‌های شیراز نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را درباره موضوعات مختلف اجتماعی، حقوقی و قضایی مطرح کردند و دادستان مرکز فارس به سؤالات آنان پاسخ داد.

این نشست در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف تقویت ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با نخبگان، منتقدان و صاحب‌نظران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری جامعه دانشگاهی برگزار شد.