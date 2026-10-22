در حاشیه نمایشگاه پوشاک فاخر اسلامی-ایرانی، جشنواره طراحی لباس با نام «زردخت» با هدف تکمیل زنجیره تولید پوشش ایرانی-اسلامی و ارائه به بازار، در استان اصفهان برگزار شد

با هدف هویت‌بخشی به پوشش اسلامی و ایرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی جشنواره گفت: در این جشنواره حدود ۳۸ گروه طراحی و دوخت از سراسر استان با موضوع «طرح وطن» به رقابت می‌پردازند که برگزیدگان آن راهی جشنواره ملی «ایران‌دخت» خواهند شد.

مهناز نیکبخت افزود: شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های چندمنظوره شامل طراح، الگو ساز، برش‌کار، دوزنده و بازار‌یاب، در این رقابت‌ها حضور دارند.

به گفته وی جشنواره «زردخت» که با الهام از اصالت هنر اصفهانی و با شعار «طرح وطن» برگزار می‌شود، میزبان گروه‌هایی است که به صورت تخصصی و زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف استان اصفهان هم گفت: این رقابت طراحی و دوخت میان گروه‌های شرکت‌کننده، گونه‌ای از نمونه‌سازی در سطح متخصصان است که برای نخستین بار در این قالب برگزار می‌ شود.

قاسمی، مسئول برگزاری جشنواره، با توضیح درباره ماهیت طرح‌ها گفت: «هدف ما از ارائه طرح‌هایی با موضوع وطن و با استفاده از بافته‌های سنتی پارچه، حفظ اصالت و هویت ایرانی است.»

وی با اشاره به جزئیات طراحی‌ها افزود: «در برخی طرح‌ها از رنگ سبز به نشانه امید و رشد برای ایران استفاده شده و در طرح دیگری با الهام از "دختران میناب"، از رنگ‌های لال‌عباسی بهره گرفته شده تا نشان دهیم همگی ما دختران مینا هستیم.»

وی همچنین تأکید کرد که این جشنواره علاوه بر جنبه رقابتی، با هدف «تجاری‌سازی» و «هویت‌بخشی به جوانان و نوجوانان زن مسلمان» در عرصه پوشش طراحی شده است تا در نهایت با ارائه محصولات به بازار، زنجیره تولید لباس ایرانی-اسلامی تکمیل شود.

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