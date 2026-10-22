سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به سابقه حدود ۲۰ ساله اجرای طرح آتش‌نشان داوطلب در پایتخت، این طرح را یکی از برنامه‌های مؤثر و ماندگار در توسعه فرهنگ ایمنی و کاهش آتش‌سوزی‌ها و حوادث شهری دانست و گفت: تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در تهران آموزش‌های آتش‌نشانی داوطلبانه را فرا گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی با تشریح ساختار آموزشی آتش‌نشانان داوطلب گفت: این آموزش‌ها در سه سطح A، B و C ارائه می‌شود و داوطلبان متناسب با سطح انتخابی، دوره‌های آموزشی متفاوتی را می‌گذرانند.

وی افزود: داوطلبان سطح C حدود ۲۰ ساعت آموزش می‌بینند، در سطح B میزان آموزش به ۸۰ ساعت می‌رسد و داوطلبان سطح A نیز ۲۴۰ ساعت آموزش تخصصی دریافت می‌کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به میزان آموزش نیروهای رسمی آتش‌نشانی تصریح کرد: آتش‌نشانان رسمی حدود ۵۰۰ ساعت آموزش می‌بینند، در حالی که آتش‌نشانان داوطلب سطح A نیز ۲۴۰ ساعت آموزش را پشت سر می‌گذارند و با احتساب تمرین‌های دوره‌ای و مانورها، مجموع آموزش‌های آن‌ها از ۲۵۰ ساعت نیز فراتر می‌رود.

ملکی تأکید کرد: به همین دلیل آتش‌نشانان داوطلب به‌ویژه در سطوح بالاتر، از دانش و مهارت قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند در چارچوب آموزش‌ها و توانمندی‌های خود، در برنامه‌های ایمنی و امدادی مشارکت کنند.

ملکی با اشاره به تکلیف تعیین‌شده از سوی شورای اسلامی شهر تهران برای توسعه طرح آتش‌نشان داوطلب افزود: بر اساس این برنامه، سازمان آتش‌نشانی موظف است سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را به‌عنوان آتش‌نشان داوطلب آموزش دهد.

وی ادامه داد: امسال تا زمان برگزاری این مراسم، ۲ هزار و ۶۴۴ نفر آموزش دیده‌اند که نشان می‌دهد عملکرد سازمان از برنامه تعیین‌شده فراتر رفته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به دشواری‌های برگزاری دوره‌های آموزشی در ماه‌های گذشته گفت: در سال گذشته و نیمه نخست امسال، شرایط جنگی و محدودیت‌هایی در برگزاری برخی کلاس‌ها و تأمین امکانات آموزشی وجود داشت اما با وجود این شرایط، آموزش‌ها بدون وقفه و تعلل ادامه پیدا کرد.

آموزش یک میلیون و ۱۳۷ هزار شهروند در سال گذشته

ملکی با تأکید بر تفاوت آموزش آتش‌نشانان داوطلب با آموزش عمومی شهروندان گفت: سازمان آتش‌نشانی علاوه بر آموزش‌های تخصصی داوطلبان، برنامه گسترده‌ای برای آموزش همگانی شهروندان دارد که بخش مهمی از اجرای آن بر عهده داوطلبان آموزش‌دیده و مربیان این طرح است.

وی افزود: بر اساس تکلیف تعیین‌شده، سازمان باید سالانه یک میلیون نفر از شهروندان را آموزش دهد. با این حال، در سه تا چهار سال اخیر با کمک نیروهای داوطلب و سایر عوامل اجرایی، شمار شهروندان آموزش‌دیده در هر سال کمتر از یک میلیون نفر نبوده است.

ملکی تصریح کرد: سال گذشته، با وجود شرایط جنگی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، حوادث دی‌ماه و تعطیلی‌های مقطعی در مجموع یک میلیون و ۱۳۷ هزار نفر از شهروندان آموزش‌های ایمنی را دریافت کردند.

وی ادامه داد: در هفت ماه نخست سال جاری نیز ۷۶۶ هزار نفر از شهروندان با تلاش مربیان و آتش‌نشانان داوطلب آموزش دیده‌اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به نقش مربیان داوطلب در اجرای برنامه‌های آموزشی گفت: تعدادی از داوطلبان باتجربه، پس از طی دوره‌های بیشتر، به‌عنوان مربی فعالیت می‌کنند. برخی از این افراد ۱۷، ۱۸ و حتی ۲۰ سال سابقه همکاری با سازمان آتش‌نشانی دارند و طی این سال‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی شهروندان ایفا کرده‌اند.

وی افزود: این مربیان و داوطلبان در مدارس، مراکز تجمعی، پاساژها و دیگر اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.

ملکی با اشاره به برنامه‌های آموزشی در بازار تهران گفت: در بازار نیز با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی مستقر، برنامه‌هایی برای آموزش کسبه اجرا می‌شود و ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر از کسبه بازار تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی در مترو خبر داد و گفت: سازمان آتش‌نشانی در سال گذشته طرح مناسبی را با همکاری مترو اجرا کرد که در راستای افزایش آگاهی عمومی و توسعه آموزش‌های ایمنی در محیط‌های پرتردد شهری بوده است.

مشارکت داوطلبان در جنگ و حوادث مختلف

ملکی با اشاره به نقش آتش‌نشانان داوطلب در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه از ظرفیت این افراد استفاده شد و داوطلبان در برنامه‌ها و مأموریت‌های مختلف به سازمان کمک کردند.

وی افزود: این افراد همچنین در مراسم تشییع، آیین‌های مرتبط با امام رضا(ع)، مراسم عید غدیر و سایر برنامه‌های شهری مشارکت داشته‌اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به حضور برخی داوطلبان در عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت خاطرنشان کرد: تعدادی از این افراد با هماهنگی سازمان در این عملیات حضور پیدا کردند و در روند کمک‌رسانی مشارکت داشتند.

ملکی با قدردانی از تلاش آتش‌نشانان داوطلب تأکید کرد: این افراد با اعتقاد به مسئولیت اجتماعی و وظیفه شهروندی خود فعالیت می‌کنند و در بسیاری از موارد، بدون دریافت دستمزد و با صرف وقت و هزینه شخصی، در خدمت شهر و شهروندان هستند.

وی افزود: داوطلبان و مربیان این طرح همواره اعلام کرده‌اند که هر زمان شهر، شهرداری یا شهروندان به کمک نیاز داشته باشند، برای مشارکت و خدمت‌رسانی آمادگی دارند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با قدردانی از مدیران، مربیان و آتش‌نشانان داوطلب، بر اهمیت تداوم این همکاری‌ها در توسعه فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی شهروندان تأکید کرد.

ملکی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، رهبر شهید و شهدای سازمان آتش‌نشانی را گرامی داشت.