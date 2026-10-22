نشست شورای اداری استان قزوین با بررسی موانع تولید، بحران آب، مشکلات سوخت و صادرکنندگان و گلایه نمایندگان از گرانی اقلام اساسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این نشست، حریری‌مقدم، رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین، با اشاره به اینکه بخش کشاورزی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه رکن اساسی امنیت غذایی و امنیت ملی است، اعلام کرد: با وجود محدودیت منابع و بحران‌ها، حتی یک ساعت استمرار تأمین مواد غذایی دچار خدشه نشده است.

وی با بیان اینکه مردم ایران ۱۶۰ میلیون تن غذا مصرف می‌کنند که ۱۴۰ میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود، بر لزوم مقابله با رانت و انحصار در زنجیره کالا‌های اساسی تأکید کرد.

بحران خاک و آب در قزوین؛ تأکید استاندار بر مدیریت منابع و برندسازی محصولات استاندار قزوین با اشاره به اینکه استان ما با وجود داشتن ۸۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی، با بحران جدی کمبود آب شرب و کشاورزی مواجه است، هشدار داد که مسئله فرونشست در دشت قزوین بسیار جدی است. وی تأکید کرد: «خاک مهم‌تر از آب است؛ اگر خاک از بین برود، دیگر نمی‌توان چیزی تولید کرد.» وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، مدیریت دامداری‌های کوچک و تمرکز بر زنجیره ارزش محصولات برای صادرات تأکید کرد. استاندار در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای صادرات، از محصولات کشاورزی قزوین مانند روغن زیتون طارم و کشمش یاد کرد و خواستار ایجاد بستری برای صادرات این محصولات جهت تأمین ارز و واردات غلات شد.

هشدار درباره فرونشست و ضرورت برندسازی در دشت قزوین

در ادامه، رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بخش کشاورزی را باثبات‌ترین بخش کشور توصیف کرد که کمترین تأثیر را از نوسانات اقتصادی داشته است.

وی با هشدار نسبت به نشانه‌های نگران‌کننده مانند فرونشست و بحران آب، دشت قزوین را خاک معمار خواند که حفظ آن نقش اساسی در تولید دارد.

وی همچنین تجاری‌سازی و برندسازی محصولات استراتژیک استان نظیر انگور و زیتون را «پاشنه آشیل» این بخش دانست و بر لزوم بسته‌بندی مناسب برای جلوگیری از خام‌فروشی و ارزش‌آفرینی در بازار‌های همسایه و همچنین راه‌اندازی قریب‌الوقوع «پارک لجستیک کشاورزی» تأکید کرد.

گلایه‌های صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی

بخش دوم این نشست به طرح مشکلات صنفی اختصاص داشت. عبدیان، نماینده اتاق بازرگانی، از تشکیل پرونده قضایی برای ۱۸۵ صادرکننده خبر داد و گفت: این امر صادرکنندگان را در تأمین نیاز‌های کشاورزی دچار مشکل کرده است و خواستار تخصیص سوبسید به بخش خصوصی برای تأمین کالا‌های اساسی استان شد.

همچنین مهدی رجبی، رئیس انجمن قارچ کشور، با اشاره به تولید ۲۳۰ هزار تن قارچ در کشور و سهم بالای استان قزوین در تولید کمپوست (۴۰۰ هزار تن از ۶۵۰ هزار تن کشور)، از تورم سرمایه در گردش و مشکلات واحد‌های تولیدی گلخانه‌ای و قارچ خبر داد.

حسین نعمتی، رئیس اتحادیه دامداران استان، نیز از موفقیت نادر صادرات گاو به عراق یاد کرد، اما سقف‌گذاری برای صادرات را از جمله مشکلات اصلی خواند و افزود که قزوین با داشتن ۱۳۰ هزار تن ظرفیت انبار، ۱۰ درصد نهاده‌های کشور را تأمین می‌کند.

مطالبات صریح نمایندگان مجلس از دولت

در ادامه این نشست، نمایندگان مردم در مجلس مطالبات جدی خود را مطرح کردند. فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در تأمین کالا‌های اساسی در شرایط بحرانی، نسبت به گرانی اقلامی، چون مرغ، تخم‌مرغ، صیفی‌جات و حبوبات ابراز نگرانی کرد و خواستار دستور ویژه برای نظارت بر بازار شد.

وی همچنین خواستار برخورد با هلدینگ‌های متخلف ارزی شد و در خصوص حوزه کشاورزی، به مشکلاتی همچون بحران آب کشاورزی در طارم، قطعی برق چاه‌های کشاورزی که موجب از دست رفتن نوبت آب و اعتراض بهره‌برداران شده، مشکلات سوخت ماشین‌آلات و همچنین لزوم تخصیص بودجه برای پروژه انتقال آب از سد طالقان به آبیک تأکید کرد.

سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین در مجلس هم با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران، خواستار واگذاری بیشتر اختیارات به استان شد. وی همچنین با اشاره به مشکلات اراضی، خواستار برخورد با تخریب ویلاها در اراضی کشاورزی شد تا از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.

عباسپور، نماینده بوئین‌زهرا، نیز ضمن تقدیر از مدیریت سوخت و انرژی در شرایط بحرانی و جابجایی میلیونی جمعیت، به انتقاد از تعهدات ارزی کشاورزان پرداخت و گفت: «کشاورز مگر چقدر محصول دارد که از او تعهد ارزی بگیریم؟»

وی بر لزوم خوداتکایی در شرایط خشکسالی اساسی، تلاش کشاورزان برای جمع‌آوری آب‌های سطحی، رفع مشکل سوخت ماشین‌آلات، دغدغه‌های باغداران در حوزه قیمت کشمش و لزوم دفاع دولت از قیمت گندم تأکید کرد.