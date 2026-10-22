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به مناسبت روز جهانی کنترل هوایی، از بیست تن از کارکنان مراقبت پرواز هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان گفت: آئین قدردانی از کارکنان پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی و فرودگاه شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس بود که صورت گرفت.
محمد آشوری افزود: امنیت پرواز جنوب کشور را مدیون فعالان عرصه کنترل و مراقبت پرواز هرمزگان هستیم.
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وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بیش از بیش درخشید.