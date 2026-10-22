به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جشنواره رسانه‌ای «جنگ رمضان» با هدف ارتقای سطح سواد رسانه‌ای، ثبت مستندات وقایع دفاع مقدس و تجلیل از زحمات اصحاب رسانه، به مرحله اختتامیه رسید. این رویداد که با ابتکار عمل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم‌اندیشی با خانه مطبوعات برگزار شد، برای نخستین بار در کشور با این رویکرد برگزار گردید.

جزئیات جشنواره و آمار مشارکت

طبق آمار اعلام شده، در این جشنواره ۷۹۱ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که از این میان، ۷۳۷ اثر واجد شرایط داوری تشخیص داده شد. بخش‌های مختلف جشنواره شامل سرمقاله، یادداشت، خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، عکس و گزارش تصویری، و همچنین کلیپ و ویدئو‌های خبری بود. بخش ویژه جشنواره نیز با تمرکز بر موضوع «جنگ رمضان»، مقاومت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برگزار شد.

برگزیدگان و رتبه‌بندی رسانه‌ها

در این جشنواره، ۹ نفر در بخش ویژه و ۲۵ نفر در بخش اصلی برگزیده شدند. علاوه بر فعالان رسانه‌ای استان قزوین، خبرنگارانی از استان‌های خراسان رضوی، قم و خوزستان نیز در این رویداد مشارکت داشتند.

در بخش تقدیر از رسانه‌ها، روزنامه ولایت با کسب ۶ رتبه، در صدر رسانه‌های برگزیده قرار گرفت. پس از آن، پایگاه خبری صبح قزوین با کسب ۵ رتبه در جایگاه دوم ایستاد. همچنین خبرگزاری فارس، پایگاه خبری نوید شاهد، خبرگزاری دفاع مقدس و پایگاه خبری اعتماد آن لاین هر کدام با کسب ۴ رتبه، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

اهداف و چشم‌انداز

در حاشیه این مراسم، علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن اشاره به ماهیت ابتکاری این جشنواره، بر اهمیت حضور میدانی مستمر رسانه‌ها برای مستندسازی وقایع دفاع مقدس تاکید کرد. وی افزود که این رویداد علاوه بر پاسداشت زحمات اصحاب رسانه، بستری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه‌ها و ارتقای جایگاه آنها در جامعه فراهم می‌کند.