جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان فسا در شرق فارس با محوریت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و بررسی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در این نشست با تاکید بر ضرورت آمادگی حداکثری دستگاه‌های مسئول، خواستار آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی در فصل پاییز و زمستان شد.

غلامی گفت: شناسایی دقیق نقاط حادثه‌خیز و رفع مشکلات تقاطع‌های فاقد آب‌گذر با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی باید هرچه سریعتر انجام شود.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های سیلابی این شهرستان، بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام زیرساختی از سوی مدیران استانی تاکید کرد.

محمدی گفت: تمام توان شهرستان را به کار خواهیم بست تا در صورت بروز سیلاب با بیشترین آمادگی عمل کنیم و میزان خسارت به حداقل برسد.

ال نینو یکی از فازهای پدیده‌ای اقلیمی در اقیانوس آرام است که در نزدیکی خط استوا شکل می‌گیرد.

در این وضعیت، آب بخش شرقی اقیانوس آرام گرم‌تر از حد معمول می‌شود و همین موضوع می‌تواند جریان‌های آبی و جوی را در مقیاس وسیع تغییر دهد.