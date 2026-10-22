به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در نشست مشترک با روسأ و معاونان آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و دفاتر نهاد رهبری دانشگاه‌های هرمزگان افزود: دشمن پس از شکست در میدان نبرد، تلاش کرد با ایجاد تحریم‌های دریایی، هوایی و نابسامانی اقتصادی موجب ناامنی اجتماعی در جامعه و دانشگاه‌ها شود، اما دانشجویان، بصیرت و آگاهی خود را نشان دادند.

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وی با اشاره به دستاورد‌های ایران در جنگ تحمیلی سوم گفت: اکنون با اقتدار رزمندگان ما در تنگه هرمز، کشور‌های اروپایی و حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشکلات زیادی در تامین سوخت، مواد اولیه و بسیاری از کالا‌ها رو‌به‌رو هستند و این موضوع موجب نارضایتی مردم آنها، ناامنی‌های اجتماعی و اعتراضات خیابانی شده است.

وی به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمینه افول قدرت آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از متفکران و سیاستمداران غربی می‌گویند آمریکا درحال تبدیل شدن به قدرتی منطقه‌ای است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها گفت: کاهش قدرت آمریکا برای نفوذ در کشور‌های دیگر، نتیجه اقتدار ایران است که سال‌ها در تحریم بود.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف با وجود تحریم‌های ظالمانه گفت: جمعیت ما نسبت به پیش از انقلاب دو برابر شده است، اما شمار پزشکان مرد هفت، و بانوان ۴۰ برابر شده است.

وی گفت: تغییر نظام و سقوط کشور، تجزیه ایران، خلع سلاح موشکی و توقف فعالیت‌های هسته‌ای از اهداف آمریکایی‌ها بود که محقق نشد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها گفت: حالا با آغاز مشکلات اقتصادی در آمریکا و کشور‌های اروپایی بعلت بسته شدن تنگه هرمز، خواستار محکومیت ایران هستند.