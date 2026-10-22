در دیدار با وزیر حمل و نقل تاجیکستان بر توسعه همکاری‌های حمل و نقلی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای و تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری توافق‌های مربوطه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی در این دیدار که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام شد، به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی ایران و تاجیکستان اشاره کرد.

غلامحسین مظفری افزود: حمل‌ونقل زیرساخت اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور است و خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر‌های ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه ترانزیت دارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی سرخس و دوغارون، ادامه داد: از سرمایه‌گذاران تاجیکستانی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی این مناطق دعوت کرد و توسعه ارتباطات هوایی و مسافری میان مشهد و دوشنبه را ضروری دانست.

در این دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان با اشاره به توافق‌های پیشین برای توسعه همکاری‌های لجستیکی گفت: تاجیکستان برای پیگیری و رفع مشکلات مربوط به حمل و نقل و انجام هماهنگی‌های اجرایی برای آغاز فعالیت آمادگی دارد.

عظیم ابراهیم با اشاره به تغییرات حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۵ و رشد آمار‌های ۹ ماهه، بر ضرورت احیای ظرفیت‌های حمل‌ونقلی ایران، از جمله مسیر‌های منتهی به بندرعباس و چابهار تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی سه شنبه این هفته (۲۸ مهرماه) در راس هیاتی متشکل از مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان سفر کرد.