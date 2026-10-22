به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هیئتی از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به سرپرستی فرخ طایروف، نماینده این سازمان در ایران، از محل اجرای طرح مقابله با آفات نخلستان‌ها در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد و بم بازدید کرد تا روند اجرای برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات خرما را از نزدیک بررسی کند.

در جریان این مأموریت میدانی، چگونگی اجرای اقدامات مورد حمایت پروژه، نحوه به‌کارگیری تجهیزات تأمین‌شده در پایگاه‌های آزمایشی و تعامل با کشاورزان، پژوهشگران، متخصصان حفظ نباتات، مدیران بخش کشاورزی و فعالان بخش خصوصی در زنجیره ارزش خرما ارزیابی شد.

این طرح تخصصی به‌طور ویژه بر مهار تهدید‌های اصلی نخلستان‌ها، از جمله سوسک سرخرطومی حنایی، آفات چوب‌خوار نخل، زنجرک خرما و عارضه پژمردگی خوشه میوه خرما تمرکز دارد.

ارزیابی نخلستان‌های مدرن و سنتی جنوب کرمان

اعضای هیئت فائو در این بازدیدها، وضعیت مدیریت آفات را در باغ‌های مدرنِ مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری قطره‌ای و همچنین نخلستان‌های سنتی با آبیاری غرقابی بررسی کردند. پایش نخلستان‌های آلوده و بازدید از مراکز سورتینگ، بسته‌بندی و فرآوری خرما که تأمین‌کننده بازار‌های داخلی و صادراتی هستند نیز بخش دیگری از این برنامه بود.

این بازدید میدانی فرصتی فراهم کرد تا کارشناسان روش‌های کنونی کنترل آفات را بازبینی کرده و راهکار‌های کارآمدتر و پایدارتر را با ذی‌نفعان به بحث بگذارند؛ گفت‌و‌گو‌هایی که نشان داد سوسک سرخرطومی حنایی خرما همچنان جدی‌ترین چالش باغداران در استان کرمان است.

همگرایی برای ارتقای زنجیره ارزش خرما

در ادامه این مأموریت، نشست‌هایی در سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و فرمانداری شهرستان بم با حضور فرمانداران، مسئولان کشاورزی، محققان، نخل‌داران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسات، مباحث مربوط به مدیریت آفات، موانع تولید و محدودیت‌های زنجیره ارزش خرما به‌ویژه الزامات دسترسی به بازار‌های صادراتی مطرح و بررسی شد.

نماینده سازمان فائو در ایران با استقبال از همگرایی و تعهد دستگاه‌های استانی و باغداران کرمان تأکید کرد: این تعامل مشترک، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های فنی بین‌المللی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: فائو در قالب این پروژه به همکاری با مجموعه‌های ملی و استانی ادامه می‌دهد تا با انتقال دانش فنی و الگو‌های کارآمدتر مقابله با آفات، آسیب‌های واردشده به نخلستان‌ها کاهش یابد و پایداری تولید خرما در ایران تقویت شود.