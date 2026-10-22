نخستین رویداد «سرو هنر؛ جایزه هنر سال یزد» با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر هنری استان در سه حوزه تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر اجرایی این رویداد با بیان اینکه این رویداد در سه بخش تئاتر، موسیقی و هنر‌های تجسمی برگزار می‌شود افزود: این کار‌ها حتما باید در یزد برای مردم اجرا و به دید عموم مردم گذاشته شده باشد

نیک محضر ادامه داد: هنرمندانی که در این سه رشته اثر دارند با مراجعه به سایت sarve.honar.com ثبت نام را انجام دهند و مدارک خود را بارگزای نمایند.

وی عنوان کرد: تمام آثار به هیات داوری گذاشته می‌شود و بعد از آن نیز آرای مردمی در نتیجه آثار تاثیر خواهد داشت.

نیک محضر گفت: در پایان به هر رشته یک تندیس زرین سرو هنر و جوایز نقدی تقدیم می‌شود.

وی از هنرمندان خواست برای رونق هر چه بیشتر هنر در استان، در این رویداد شرکت نمایند.



دبیر اجرایی رویداد سرو هنر اضافه کرد: همچنین این رویداد در بخش‌های جنبی مانند صنعت حامی هنر، رسانه حامی هنر و مدیر حامی هنر نیز برگزار می‌شود.

نیک محضر یادآور شد: در اسفند ماه سالجاری شاهد اختتامیه این رویداد با معرفی برگزیدگان خواهیم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم گفت: ایده این رویداد از جامعه هنری استان مطرح شد و ما توجه ویژه‌ای به آن خواهیم داشت.

دهستانی با بیان اینکه در این رویداد با سه کلمه هنر، سرو و یزد رو‌به‌رو هستیم افزود: محوریت سرو هنر یزد مردم و هنرمندان هستند.

وی ادامه داد: این رویداد باید به دست جامعه هنری سپرده شود و اینگونه رویداد‌ها اگر مردمی سازی شود مستمر خواهد بود.