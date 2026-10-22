به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

افزایش خشم در اندونزی بر سر آتش‌سوزی‌های جنگلی و دود غلیظ سمی

پرابوو کشور‌هایی را که اندونزی را به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی «تحقیر» می‌کنند، سرزنش می‌کند.

بانکوک پست

هشدار درباره بحران قیمت ۲۰۰ دلاری گازوئیل

فعالان می‌گوید سرکوب کسب‌وکار‌های غیرقانونی (خاکستری) ناکافی است.

تایلند: کامبوج گزارش‌ها و روایت‌ها را تحریف می‌کند.

واشنگتن به کارکنان سفارت آمریکا و خانواده‌هایشان دستور داد عربستان سعودی را ترک کنند.

دبیرکل سازمان ملل: جهان در اقدام برای تغییرات اقلیمی به شکلی «خطرناک عقب مانده است.»

نیو استریت تایمز

سیسی می‌گوید مصر از «خاک عربستان دفاع خواهد کرد» و به یمن حمله نخواهد کرد.

مالایی میل

رأی‌دهندگان میشیگان هم‌زمان با سایه افکندن جنگ ایران و افزایش قیمت‌ها بر انتخابات میان‌دوره‌ای، درباره ترامپ دچار دو دستگی شده‌اند.

مه-دود: مدارس در کوالالامپور، پوتراجایا و پنج ایالت باز می‌شوند، فعالیت‌های فضای باز معلق شد.

ایران می‌گوید: مین‌های دریایی به سه نفت‌کش در تنگه هرمز برخورد کرده‌اند.

شورای امنیت ملی مالزی: مالزی در خصوص خطرات امنیت ملی مرتبط با وِیز سازش نخواهد کرد.

نیو استریت تایمز

شهروندان اندونزی به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی، مه-دود و بحران سلامت عمومی از دولت شکایت می‌کنند.

سینار هاریان

خشم و خروش مردم اندونزی

تایی پی بی اس

ارتش تایلند پیشنهاد ارسال دانشجویان دانشکده افسری به چین را برای آموزش نظامی مطرح کرد.

استار مالزی

ویتنام پیشنهاد اجازه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راکتور‌های هسته‌ای کوچک و مدولار را مطرح کرد.

مالزیا رزرو

سازمان غیردولتی: ممنوعیت وِیز بازتاب‌دهنده تعهد مالزی در برابر سرکوبگری رژیم صهیونیستی است.

اج مالزی

استفاده از وِیز برای کارمندان دولت مالزی با اثر فوری ممنوع شد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

آکشام

«تسلیم سیاست افترا نمی‌شویم»؛ رجب طیب اردوغان با انتقاد از اتهام‌ها و حملات مربوط به پرونده صندوق‌ها، گفت دولت در برابر سیاست افترا عقب‌نشینی نخواهد کرد.

«پیروزی راهبردی»؛ تصویب توافق تعیین حدود صلاحیت‌های دریایی ترکیه و لیبی در مجلس نمایندگان لیبی، در آتن «شکست بزرگ ملی» توصیف شد.

«۳۱ بازداشت دیگر در پرونده صندوق‌ها»؛ در چارچوب تحقیقات، برای مدیران برخی شرکت‌ها و بانک‌ها حکم بازداشت صادر شد.

جمهوریت

«شبهه نشت اطلاعات از داخل»؛ روزنامه مدعی شد پیش از عملیات مربوط به صندوق‌ها، برخی سرمایه‌گذاران خارجی سود کرده‌اند و احتمال افشای اطلاعات از درون مطرح است

«مردم از خبر خود دفاع کردند»؛ اعتراض‌ها به انتصاب قیم برای هالک تی‌وی (Halk TV) ادامه یافت و تجمع حمایتی در استانبول برگزار شد.

«فراموش‌نشدنی»؛ احمد تانر کیشلالی در بیست‌وهفتمین سالگرد درگذشتش گرامی داشته شد.

کارار

«چشم به مال مردم»؛ در ادامه پرونده صندوق‌ها، تحقیقات درباره دستکاری سهام، افزایش غیرعادی قیمت‌ها و سوءاستفاده از سرمایه مردم گسترش یافت.

«۳۱ نفر در عملیات صندوق‌ها بازداشت شدند»؛ تحقیقات به مدیران شرکت‌های پرتفوی، بانک‌ها و افراد مرتبط گسترش یافت و اموال برخی متهمان مسدود شد.

«خشم باکو فروکش نمی‌کند»؛ واکنش‌ها در جمهوری آذربایجان به مسئله ممنوعیت حجاب و روابط با آنکارا همچنان ادامه دارد.

ملی گازته

«نه در برابر یکدیگر؛ در برابر صهیونیسم جبهه تشکیل دهیم»؛ فاتح اربکان در ارزیابی توافق مکه بر اتحاد کشور‌های اسلامی تأکید کرد.

«توافق بدر در دوحه امضا شد»؛ ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی درباره همکاری‌های صنایع دفاعی، تولید مشترک، انتقال فناوری و تحقیق‌وتوسعه توافق کردند.

«نسل‌کشی در غزه ادامه دارد»؛ این روزنامه از ادامه حملات اسرائیل و افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه خبر داد.

نفس

«۳۱ بازداشت دیگر در پرونده فساد صندوق‌ها»؛ پرونده به مدیران چند شرکت و بانک گسترش یافت و اموال ۳۵۱ نفر مسدود شد.

«پیروزی ترکیه»؛ تصویب توافق مَوی وطن از سوی لیبی به‌عنوان یک دستاورد راهبردی برای ترکیه و ضربه‌ای به محاسبات یونان و اسرائیل معرفی شد.

«مراسم ساعت ۰۸:۴۵، امتحان ساعت ۰۹:۳۰»؛ وزیر آموزش ملی درباره برنامه آزمون‌های مدارس در ۱۰ نوامبر توضیح داد.

صباح

«ما شبیه مخالفانی که از فساد حمایت می‌کنند نیستیم»؛ اردوغان گفت دولت از کسانی که به ملت خیانت می‌کنند حمایت نخواهد کرد.

«برای کودکان جهانی عادلانه می‌خواهیم»؛ امینه اردوغان در نشست بین‌المللی مربوط به کودکان بر حمایت از حقوق آنان تأکید کرد.

«از فساد شهرسازی تا امپراتوری املاک»؛ جزئیات تازه‌ای از تحقیقات درباره خانواده سارگول و ادعا‌های پول‌شویی منتشر شد.

سوزجو

«زخم صندوق‌ها را حاجی‌ها می‌پردازند»؛ این روزنامه با مقایسه هزینه حج در ترکیه با چند کشور، از افزایش قابل توجه مبلغ پرداختی زائران نوشت.

«وقت حمایت از رسانه آزاد است»؛ اوزگور اوزل در تجمع حمایت از هالک تی‌وی (Halk TV) بر آزادی مطبوعات تأکید کرد.

ترک‌گون

«از اشتباه‌کننده حمایت نمی‌کنیم»؛ اردوغان درباره پرونده صندوق‌ها گفت دولت از کسانی که مرتکب خطا یا فساد شده‌اند دفاع نخواهد کرد.

«تاریخ و شرایط عوض شد، ترکیه قوی‌تر شد»؛ دولت باغچه‌لی تصویب توافق دریایی ترکیه و لیبی را تقویت موضع ترکیه در مدیترانه دانست.

«پس از مکه، پیمان بدر تشکیل شد»؛ توافق چهارجانبه ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی در حوزه همکاری دفاعی و نظامی برجسته شد.

ترکیه

«دکترین هلال؛ اتحاد بدر»؛ ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی برای گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی به توافق رسیدند.

«از اشتباه‌کننده حمایت نمی‌کنم»؛ اردوغان گفت در پرونده صندوق‌ها همه ابعاد بررسی خواهد شد و هیچ تخلفی نادیده گرفته نمی‌شود.

«مهر بینگازی بر مدیترانه شرقی»؛ تصویب توافق دریایی ترکیه و لیبی به‌عنوان تحول مهمی در موازنه‌های منطقه‌ای ارزیابی شد.

ینی آکیت

«یک گام دیگر به سوی وحدت امت»؛ پس از توافق مکه، امضای توافق بدر میان ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی به‌عنوان گامی تازه در همکاری کشور‌های اسلامی مطرح شد.

«۳ فاسد سیاسی برای منافع خودشان ملت را قربانی می‌کنند»؛ اردوغان در واکنش به بحث صندوق‌ها و حملات سیاسی، منتقدان را هدف قرار داد.

«شهرداری‌ها دیگر بی‌حساب‌وکتاب عمل نخواهند کرد»؛ از آماده‌سازی مقررات جدید برای افزایش نظارت مالی و اداری بر شهرداری‌ها خبر داده شد.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس»

- حمله به فرودگاه بین المللی ملک فهد عربستان؛ یک کشته و ۸ زخمی

- دولت پاکستان و جماعت اسلامی برای مذاکره درباره حذف مالیات سوخت نشست برگزار می‌کنند.

- دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس جمهور مالدیو؛ بررسی امنیت منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه

- پاکستان دومین محموله گاز طبیعی مایع قطر در ماه اکتبر را دریافت کرد.

«آج نیوز»

- روسیه با مذاکرات سه جانبه با حضور آمریکا و اوکراین برای پایان جنگ موافقت کرد.

- عباس عراقچی: آمریکا و اسرائیل ممکن است جنگ علیه ایران را از سر بگیرند.

- توافق دفاعی پاکستان، ترکیه، قطر و اندونزی در دوحه امضا شد.

- رئیس جمهور مالدیو به پاکستان سفر کرد؛ امضای ۲۰ توافق در حوزه‌های دفاعی و امنیت سایبری

«دیلی پاکستان»

- سفر رئیس جمهور مالدیو به پاکستان پس از ۱۱ سال؛ توافق برای افزایش تجارت دوجانبه به ۲۰۰ میلیون دلار

- افزایش تنش‌ها در خاورمیانه؛ قیمت نفت برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید.

- دیدار امانوئل مکرون با ولیعهد عربستان در ریاض

- عراق کمبود امکانات فنی و توسعه‌ای را دلیل بستن گذرگاه مرزی با ایران اعلام کرد.

- پرواز‌های مستقیم عراق به پاکستان پس از تعلیق دوباره برقرار شد.

- اسماعیل بقائی: با وجود مذاکرات، دو بار به ایران حمله شد؛ آغازگران جنگ نمی‌توانند از مسئولیت خود فرار کنند.

مهمترین عناوین روزنامه هاو رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

شی جین‌پینگ بر بهبود کیفی اقتصاد و دستیابی به رشد کمی معقول تأکید کرد.

چین نودمین سالگرد راهپیمایی طولانی ارتش سرخ را گرامی می‌دارد.

توسعه اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم، جایگاه این کشور را به‌عنوان یکی از موتور‌های رشد اقتصاد جهان تقویت کرد.

چین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، در حال گسترش ظرفیت‌های محاسباتی و فناوری پیشرفته است.

صنایع اسباب‌بازی و هدایای چین در پی بهره‌گیری از کاهش متقابل تعرفه‌های تجاری با آمریکا هستند.

صنایع سنتی چین با استفاده از نوآوری‌های جهانی، در حال احیای مهارت‌های قدیمی ساخت ظروف چینی هستند.

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راه‌آهن در تبت، تغییرات دو دهه اخیر این منطقه را بازتاب می‌دهد.

روزنامه چاینا دیلی

چین از مقام‌های کوزوو خواست از اقدامات یک‌جانبه و تشدیدکننده تنش خودداری کنند.

وزیر امور خارجه چین در مراسم افتتاح مجمع جهانی حکمرانی سال ۲۰۲۶ شرکت می‌کند.

چین از اقدام مقام‌های تایوان برای جلوگیری از تبادلات دو سوی تنگه تایوان انتقاد کرد.

موشک تجاری چین با موفقیت یک ماهواره جدید را از سکوی دریایی به فضا پرتاب کرد.

چین در حال گسترش دامنه بازار ملی کربن برای تقویت سیاست‌های کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است.

دانشجویان آمریکایی برای شرکت در برنامه تبادل فرهنگی وارد استان شانشی چین شدند.

چین بر نقش فزاینده این کشور در تولید دانش و دستاورد‌های علمی جهان تأکید کرد.

روزنامه گلوبال تایمز

چین بر مخالفت با استفاده سیاسی از مسائل امنیت ملی برای محدود کردن شرکت‌های فناوری چینی تأکید کرد.

پکن از اقدام آمریکا برای ممنوعیت استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی شرکت دیپ‌سیک انتقاد کرد.

چین از مقام‌های تایوان به دلیل آنچه اقدامات سیاسی برای تخریب روابط دو سوی تنگه خواند، انتقاد کرد.

پکن بر ضرورت مقابله با اقدامات خارجی مغایر با اصل چین واحد تأکید کرد.

چین و روسیه بر گسترش هماهنگی برای حفظ ثبات در شرایط پیچیده بین‌المللی تأکید کردند.

توسعه فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی به یکی از محور‌های رقابت راهبردی چین و آمریکا تبدیل شده است.

پکن در آستانه برگزاری رویداد‌های مهم دیپلماتیک، بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارد.

سی‌جی‌تی‌ان

شی جین‌پینگ خواستار ارتقای کیفیت توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد معقول شد.

چین نودمین سالگرد راهپیمایی طولانی را با تأکید بر میراث تاریخی و سیاسی این رویداد گرامی می‌دارد.

لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، همکاری پکن و مسکو را عاملی برای ثبات در جهان پرتلاطم توصیف کرد.

چین بر ضرورت تعمیق همکاری با روسیه در شرایط پیچیده بین‌المللی تأکید کرد.

پکن از گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با شرکای بین‌المللی حمایت می‌کند.

توسعه تولید ربات‌های خدماتی در چین، نشانه گسترش کاربرد فناوری‌های هوشمند در اقتصاد داخلی است.

چین بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و توسعه سبز در مسیر توسعه اقتصادی تأکید دارد.

روزنامه مردم

شی جین‌پینگ بر تداوم توسعه باکیفیت و بهبود شرایط زندگی مردم تأکید کرد.

چین خواستار حفظ ارتباطات و تبادلات میان دو سوی تنگه تایوان شد.

پکن از اقدامات مقام‌های تایوان برای محدود کردن تبادلات میان دو سوی تنگه انتقاد کرد.

چین در حال پیشبرد قوانین جدید برای حفاظت از میراث فرهنگی است.

دولت چین بر تقویت توسعه سبز و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

مقام‌های چین بر نقش علم و فناوری در نوسازی اقتصادی و صنعتی کشور تأکید کردند.

چین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد.

خبرگزاری خدمات خبری چین

نخست‌وزیر چین: همکاری پکن و مسکو نیرویی مؤثر برای حفظ ثبات در جهان پرتلاطم است.

صندوق‌های بیمه درمانی پایه چین در سه‌ماهه نخست تا سوم سال، صد‌ها میلیارد دلار پرداخت داشته‌اند.

تولید ربات‌های خدماتی در پکن در سه‌ماهه نخست تا سوم سال با رشد چشمگیر همراه شد.

بانک مرکزی چین سکه‌های یادبود نودمین سالگرد راهپیمایی طولانی را منتشر کرد.

چین و مصر همکاری‌های خود را در زمینه سامانه‌های هشدار زودهنگام زلزله گسترش می‌دهند.

چین مسیر مستقیم جدیدی برای قطار‌های باری میان شهر ژنگژو و تایلند راه‌اندازی کرد.

یک هنرمند خیابانی ایتالیایی با اجرای آثار هنری در شهر کایفنگ توجه مردم را جلب کرد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز روسیه

«راسیسکایا گازتا»

روسیه صادرات نوشیدنی‌های حاوی انگور را ۱۵۷ برابر افزایش داد.

نیرو‌های مسلح اوکراین نتوانستند حتی یک موشک روسیه را در مسیر نزدیک‌شدن به کی‌یف رهگیری کنند؛ ۳۲ هدف مورد اصابت قرار گرفتند.

ناتو به کی‌یف اجازه خواهد داد از طریق آژانس این سازمان، سلاح و مهمات خریداری کند.

«وزگلیاد»

در پی آسیب‌دیدن پل جنوبی، کی‌یف با فروپاشی شبکه حمل‌ونقل و ترافیک گسترده مواجه شد.

مسکو بزرگ‌ترین حمله پهپادی را دفع کرد.

قیمت بنزین در ۵۳ منطقه روسیه کاهش یافت.

«ایزوستیا»

در ایران از حمله به چهار کشتی در خلیج فارس خبر دادند.

نیرو‌های پدافند هوایی طی شب ۸۰۸ پهپاد اوکراینی را در آسمان روسیه منهدم کردند.

در بریتانیا اعلام شد که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین نزدیک است.

«کامرسانت»

سپاه پاسداران قصد دارد نوع جدیدی از سلاح را با نام «پدر همه بمب‌ها» معرفی کند.

خسارات واردشده به نیرو‌های مسلح اوکراین در پی محدودیت‌های استارلینک به یک میلیون دلار رسیده است.

پنتاگون قصد دارد شبکه‌ای از مأموران را برای جنگ اقتصادی با چین ایجاد کند.

«ار‌ب‌کا»

قیمت نفت برنت برای نخستین بار از ماه مه از ۱۱۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

پوتین تروتنف را به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور منصوب کرد.

پوتین دیمیتری یادروف را به ریاست وزارت حمل‌ونقل روسیه منصوب کرد.

مهمترین عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

آی پیپر:

مدارس ممکن است برای تأمین هزینه افزایش حقوق معلمان در سال ۲۰۲۶، از تعداد کارکنان پشتیبان دانش‌آموزان دارای نیاز‌های آموزشی ویژه و معلولیت (SEND) بکاهند.

تایمز:

وزیر خزانه داری: من هزینه کسب وکار‌ها را برای رونق اقتصادی بریتانیا کاهش خواهم داد.

تایید جکداو (میدان گازی دریای شمال) چراغ سبزی برای حفاری‌های بیشتر فراساحلی نیست.

هوش مصنوعی تهدید امنیتی برای وب سایت‌های جهان را کشف کرد.

دیلی اکسپرس:

برای جلوگیری از جنگ بریتانیا باید آماده باشید.

ترامپ خطاب به انگلیسی ها: حالا با تمام قوا به حفاری در دریای شمال بپردازید.

دیلی میرور:

ویلیام قصدی برای تعامل با هری ندارد.

دیلی میل:

رقت انگیز؛ حزب کارگر در اقدامی نادر با عقل سلیم توسعه یک میدان گازی در دریای شمال را تایید کرد، اما توسعه یک میدان نقتی حیاتی و بسیار بزرگتر را رد کرد.

گاردین:

منابع می‌گویند فنبوله (میاتا فنبوله وزیر انرژی انگلیس) قصد دارد توسعه میدان نفتی زربانک را رد کند.

ضربه مضاعف به هیلی به دلیل تورم و کسری بودجه

دیلی تلگراف:

کشتی‌های ماهی گیری پوتین از بریتانیا جاسوسی می‌کنند.

تورم لایحه مزایا را ۵.۵ میلیارد پوند افزایش می‌دهد.

پلیس اذعان کرد واکنش به شورش‌های احتمالی بسیار کند خواهد بود.

فایننشال تایمز:

دیدگاه ایلان ماسک برای ترکیب اسپیسی ایکس و تسلا با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد.

جهش تورم و افزایش شدید وام گیری در عقب ماندگی هیلی پیش از ارائه لایحه بودجه موثر بوده است.

وزیران به توسعه میدان گازی جکداو چراغ سبز نشان دادند.

مترو:

اندی برنهام نخست وزیر از طرح توسعه میادین انرژی در دریای شمال دفاع می‌کند.

مهمترین عناوین رسانه‌های فرانسه

ب اف‌ام

ممنوعیت تظاهرات و تجمع در فرانسه؛ این ممنوعیت در پاریس از ۸ صبح تا ۸ شب است، از جمله، تظاهرات امروز (پنجشنبه). در لیل، لیون، گرونوبل و بعضی شهر‌های دیگر دستور مشابه صادر شده است.

فرانس انفو

سرانجام فرمانداری پاریس مجوز تظاهرات شنبه ۲۴ اکتبر را صادر کرد.

لزکو

دولت فرانسه در لایحه‌ای، معترضان را ملزم به پرداخت خسارات تظاهرات و درگیری ۱۷ اکتبر – ۲۵ مهر- با ماموران پلیس کرد.

لوپاریزین

در پی گرانی و کاهش قدرت خرید، طبق آمار‌ها از هر ۵ فرانسوی یک نفر، اواخر ماه برای پرداخت هزینه‌های زندگی با کمبود پول رو به رو می‌شود.

یورونیوز

فراخوان اتحادیه‌های کاری و کارگری فرانسه برای تظاهرات سراسری ۵ نوامبر –۱۴ آبان- در پی ناامیدی از گفت‌و‌گو با دولت.

هوف پست

شمار جان باختگان سیل پر خسارت در جنوب شرقی فرانسه به ۴ نفر رسید.

میدی لیبر

دیدار ناگهانی رئیس جمهور فرانسه از عربستان برای دریافت گازوئیل بیشتر! مکرون که اعلام کرده بود سفر به این کشور در دستور کارش نیست.

لوفیگارو

کاهش بهای نفت با افزایش امید به گفتگوی ایران و آمریکا