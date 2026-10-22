به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پنجمین نمایشگاه ملی لباس ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» با حضور مشاور وزیر و رییس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، جمعی از مسئولان استانی، فعالان حوزه مد و لباس و طراحان از ۱۰ استان کشور در ارومیه آغاز شده و ادامه دارد.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی گفت: در راستای حمایت از قدرت خرید دانش‌آموزان و دانشجویان، بن‌های تخفیف به ارزش مجموع ۲ میلیارد تومان میان این دو گروه توزیع شده است.

نیر الهامی افزود: برای حمایت از غرفه‌داران نیز ۱۰ درصد تخفیف در هزینه‌های حضور در نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب‌تری عرضه کنند و هزینه‌های حضور در نمایشگاه را از طریق افزایش قیمت کالا‌ها جبران نکنند.

وی با اشاره به تنوع محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه گفت: انواع پوشاک زنانه، مردانه، کودک و نوزاد و همچنین پارچه‌های مانتویی، چادری و فاستونی در این رویداد عرضه می‌شود و تلاش شده است کالا‌ها با قیمت مناسب و ارزان‌تر از پایتخت در اختیار خریداران قرار گیرد.

وی ادامه داد: گروه جهادی بانوان نیز با هدف حمایت از پوشش عفیفانه، خدمات دوخت رایگان چادر سنتی را در نمایشگاه ارائه می‌کند؛ برنامه‌ای که در دوره گذشته با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان همراه بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت در محل نمایشگاه مستقر هستند و بر قیمت‌ها و نحوه عرضه محصولات نظارت می‌کنند تا از تخلف و گران‌فروشی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اهداف نمایشگاه به عرضه و فروش محصولات محدود نمی‌شود، افزود: حمایت از تولیدکنندگان، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی و ایجاد فرصت تعامل و هم‌افزایی میان طراحان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.

الهامی با اشاره به تجربه دوره گذشته نمایشگاه گفت: سال گذشته استقبال بازدیدکنندگان مطلوب بود و بیشتر غرفه‌داران توانستند محصولات خود را به فروش برسانند. این موضوع نشان داد که حضور در نمایشگاه از نظر اقتصادی برای عرضه‌کنندگان توجیه‌پذیر است و می‌تواند زمینه‌هایی برای کارآفرینی فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه ملی «گوهرشاد» در تقویم نمایشگاه‌های کشور ثبت شده و مقرر است هر سال برگزار شود. همچنین برای بررسی نقاط قوت و ضعف و ارتقای کیفیت دوره‌های آینده، برگه‌های نظرسنجی میان بازدیدکنندگان توزیع می‌شود تا دیدگاه‌های آنان در برنامه‌ریزی‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی درباره تمهیدات حمل‌ونقل نیز گفت: برای تسهیل دسترسی شهروندان به محل برگزاری نمایشگاه در پارک جنگلی ارومیه، اتوبوس‌هایی در مسیر‌های عطایی، میدان انقلاب و شهرچای در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی حوزه پوشاک، فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند پوشاک مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.