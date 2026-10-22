به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد حسن فردوسی زاده در بندرعباس افزود: چهره‌های رسانه‌ای مرکز خلیج فارس در سطح ملی و بین المللی درخشیدند و این نشانه‌ای از ظرفیت‌های مراکز است.

وی گفت: همه‌ی همکاران تا پای جان برای ایران، نظام و رسانه ملی ایستادند که مایه‌ی افتخار است.

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رئیس دانشگاه صداوسیما هدف از سفر خود را بررسی شرایط جنگی استان و تنگه هرمز، با همراهی جمعی از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور عنوان کرد.