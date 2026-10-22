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رئیس دانشگاه صداوسیما گفت: خنثی سازی نقشههای دشمن در جنگ نرم و نبرد راهبردی روایتها از تلاشهای همکاران مرکز خلیج فارس در جنگ تحمیلی سوم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد حسن فردوسی زاده در بندرعباس افزود: چهرههای رسانهای مرکز خلیج فارس در سطح ملی و بین المللی درخشیدند و این نشانهای از ظرفیتهای مراکز است.
وی گفت: همهی همکاران تا پای جان برای ایران، نظام و رسانه ملی ایستادند که مایهی افتخار است.
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رئیس دانشگاه صداوسیما هدف از سفر خود را بررسی شرایط جنگی استان و تنگه هرمز، با همراهی جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور عنوان کرد.