به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رویداد‌های ورزشی استان قزوین با برگزاری مسابقات و تجلیل از برترین‌ها پیگیری شد. در همین راستا، مسابقات مینی فوتبال جام دهیاران با رقابت ۴۲ تیم در ورزشگاه ۱۵ خرداد تاکستان آغاز شد.

در حوزه افتخارات باشگاهی نیز، در مراسم تجلیل از باشگاه‌های برتر کشور، باشگاه آمادگی جسمانی توانگر قزوین به مدیریت «داود توانگر» به عنوان یکی از باشگاه‌های برتر کشور معرفی شد.

همچنین در عرصه قضاوت، داوران استان خوش درخشیدند؛ حامد و مجید شرفی، علیرضا شوشتری‌زاده، طیب اسکندری‌نژاد و محمدرضا نجف، دیدار‌های لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور را که به میزبانی ساوه برگزار شد، سوت زدند.

در ادامه برنامه‌های ورزشی استان، و همزمان با هفته تربیت بدنی، ۶۰۰ ورزشکار آبیکی نیز مسیر ۱۰ کیلومتری از پارک مادر تا اداره ورزش و جوانان این شهر را رکاب زدند.