به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت رئیس‌جمهور پزشکیان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج سیداحمد موسوی، پدر شهید والامقام امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب تأسف و تأثر شد.

آن مرحوم، که پس از هشت ماه تحمل داغ فرزند شهیدش به او پیوست، در تمام سال‌های عمر پربرکتش در کنار مردم و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. او با تربیت فرزندی که جان خود را در راه عزت و امنیت ایران اسلامی نثار کرد، مصداق این آیه شریفه است: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم موسوی، مردم انقلابی قم و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، که اینک به دیدار فرزند شهیدش شتافته است، آرامش، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.