به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد گفت: در هجدهمین دوره این مسابقات در مرحله استانی ۱۹ تیم ۱۰ نفره در دو بخش خواهران و برادران در آستان مقدس سید نصرالله یزد باهم رقابت می‌کنند.

نجم الهدی افزود: سه تیم برتر در صورت کسب حد نصاب در مسابقات سراسری مدهامتان که ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در همدان برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.

لازم به ذکر است که در مرحله مقدماتی و شهرستانی این مسابقات ۶۰ تیم ۱۰ نفره از ۶۰ مسجد حضور داشتند.