به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در دیدار با ماموستا عبدالله رستمی، امام‌جمعه روستا، و ماموستا فایق مرادی از تکیه دراویش، در جریان فعالیت‌های دینی و آموزشی منطقه قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در منزل شهید امین محمدی، از شهدای حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، با خانواده این شهید دیدار و یاد و خاطره او را گرامی داشت.