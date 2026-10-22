سی‌وسومین اجلاسیه نماز با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز، تعمیق باور‌های دینی و تقویت جایگاه این فریضه الهی در میان آحاد جامعه به همت سپاه حضرت صاحب‌الزمان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ترویج و توسعه فرهنگ نماز و تأکید بر نقش این فریضه الهی در تعالی معنوی فرد و جامعه از محور‌های اصلی این اجلاسیه بود.

این اجلاسیه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز و با هدف گسترش معنویت و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در محیط‌های مختلف برگزار شد.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اجلاسیه گفت: همه کار‌ها تابع نماز است و خیمه و ستون جامعه اسلامی به شمار می‌آید و باید تلاش کنیم نسل جدید نماز را در اولویت قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین علی نادری افزود: صلابت و اقتدار امروز کسانی که در نیرو‌های مسلح دشمن را به زانو درآورده‌اند از نماز سرچشمه می‌گیرد.

وی اضافه کرد: سنگر نماز باید حفظ شود و این جایگاه بر هر فعالیتی مقدم است و سهل انگاری در این بخش آسیب‌های زیادی بر جای می‌گذارد و باید منویات مقام معظم رهبری در پیام اجلاسیه سراسری نماز را در رأس کار قرار دهیم.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این اجلاسیه گفت: نماز معراج مومن است و به صفات انسانی می‌رساند و همه باید در راستای ترویج نماز در جامعه تلاش کنند چرا که اضگر نماز نباشد عفتی هم در جامعه وجود نخواهد داشت.

در این اجلاسیه از فعالان ترویج فرهنگ نماز در سپاه، بسیج و سایر فعالان در نیرو‌های مسلح استان تجلیل و قدردانی شد.