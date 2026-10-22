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رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: بیش از ۴۰ هزار زندانی در کارگاههای سراسر کشور مشغول به کار هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رییس سازمان زندانهای کشور در سلماس در تشریح برنامه های این نهاد برای مهارتآموزی؛ اشتغال و آزادی با کمک خیران گفت: بیش از ۴۰ هزار زندانی در کارگاههای سراسر کشور مشغول به کار هستند
حیدر آسیابی افزود: اصلاح، تربیت و بازگشت به جامعه؛ رویکردی است که در زندانهای کشور با اشتغال و مهارتآموزی دنبال میشود.
وی از بهبود میانگین پرداختی به خانوادههای زندانیان و گسترش فعالیتهای قرآنی در زندانها خبر داد.
حیدر آسیابی در ادامه گفت: در زندانهای کشور، ۱۳ نفر حافظ کل قرآن هستند و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از یک جزء تا کل قرآن را حفظ کردهاند.
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیز با حمایت خیران و تلاش ستاد دیه ادامه دارد.
فتحی مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی نیز گفت: ۶۰۰ زندانی جرایم غیرعمد با تلاش ستاد دیه استان آزاد شدهاند و اخیراً نیز با مشارکت خیران، ۲۱۰ زندانی دیگر آزاد شدند.
ادای احترام به مقام شامخ شهدای سلماس، افتتاح ندامتگاه جدید و دیدار با زندانیان، از دیگر برنامههای رئیس سازمان زندانهای کشور به سلماس بود؛ سفری که با دیدار از خانواده شهید عظیمی به پایان رسید.