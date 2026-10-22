رئیس سازمان زندان‌های کشور از اشتغال بیش از ۴۰ هزار زندانی در کارگاه‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: رویکرد زندان‌ها، اصلاح، تربیت و بازگشت زندانی به جامعه با اشتغال و مهارت‌آموزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رییس سازمان زندان‌های کشور در سلماس در تشریح برنامه های این نهاد برای مهارت‌آموزی؛ اشتغال و آزادی با کمک خیران گفت: بیش از ۴۰ هزار زندانی در کارگاه‌های سراسر کشور مشغول به کار هستند

حیدر آسیابی افزود: اصلاح، تربیت و بازگشت به جامعه؛ رویکردی است که در زندان‌های کشور با اشتغال و مهارت‌آموزی دنبال می‌شود.

وی از بهبود میانگین پرداختی به خانواده‌های زندانیان و گسترش فعالیت‌های قرآنی در زندان‌ها خبر داد.

حیدر آسیابی در ادامه گفت: در زندان‌های کشور، ۱۳ نفر حافظ کل قرآن هستند و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از یک جزء تا کل قرآن را حفظ کرده‌اند.

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیز با حمایت خیران و تلاش ستاد دیه ادامه دارد.

فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی نیز گفت: ۶۰۰ زندانی جرایم غیرعمد با تلاش ستاد دیه استان آزاد شده‌اند و اخیراً نیز با مشارکت خیران، ۲۱۰ زندانی دیگر آزاد شدند.

ادای احترام به مقام شامخ شهدای سلماس، افتتاح ندامتگاه جدید و دیدار با زندانیان، از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان زندان‌های کشور به سلماس بود؛ سفری که با دیدار از خانواده شهید عظیمی به پایان رسید.