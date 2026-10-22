به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق (بویژه بعد از ظهر امروز) در مناطق شمال غربی، شمالی، شرقی، جنوبشرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است. در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد. تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

وی ادامه داد: طی امروز کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما و فردا افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۸ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.



