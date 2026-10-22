با تکمیل طرح آبرسانی به روستا‌های موسی‌آباد و علی‌ابراهیم شهرستان کوهپایه، ۲۴۲ خانوار از نعمت آبرسانی پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای کوهپایه گفت: این طرح در چارچوب برنامه‌های محرومیت‌زدایی و با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی مناطق روستایی، با ۵۸ میلیارد ریال هزینه اجرا شده است.

امیرحسین شفیعی افزود: برای آبرسانی به روستا‌های موسی‌آباد و علی‌ابراهیم شهرستان کوهپایه، در مجموع ۲۹۶۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع آب با استفاده از لوله‌هایی به قطر‌های ۶۳، ۷۵ و ۹۰ میلی‌متر اجرا و یک باب مخزن بتونی ذخیره آب با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب نیز ساخته شده است.